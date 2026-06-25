Tomašević: Oni koji ne voze po žutoj traci ispadaju glupani. E sad idu barijere u Savskoj!

Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, najavio je u četvrtak nove mjere za unaprjeđenje javnog prijevoza. Prvo su predstavljeni rezultati istraživanja u kojima su građani izrazili svoje mišljenje o načinima kako poboljšati kvalitetu, brzinu i korištenje javnog prijevoza.

- Čak 85 posto građana istaknuo je pridržavanje voznog reda kao razlog koji bi ih potaknuo na češće korištenje javnog prijevoza, 83 posto potaknula bi pouzdanost dolazaka i odlazaka, a 82 posto istaknulo je češće polaske - istaknuo je Tomašević.

Naveo je i kako su prioriteti Grada povećanje broja vozila ZET-a i prioritiziranje javnog prijevoza u upravljanju prometom na raskrižjima te bolje štićenje žute trake, posebno na dionicama gdje tramvaj dijeli istu traku s cestovnim prometom. Tomašević je istaknuo i kako se čak 83 posto građana izjasnilo da bi sudionike u prometu koji ne poštuju žute trake trebalo kažnjavati.

- Takav ćemo iskorak poduzeti na Savskoj ulici, to je jedna od najvažnijih prometnica u gradu, kojom ide 8 od 15 tramvajskih linija. Fizički je potrebno štitii žute trake upravo iz ovog razloga. Žute trake postoje na Savskoj već 45 godina, kako bi tramvaj mogao postizati veću brzinu. No čak je 50 posto prekršitelja žutih traka na Savskoj, dakle svaki drugi auto, ulaze u žute trake i usporavaju tramvajski promet. To se događa, kao prvo, jer je to jako lako, a kao drugo, zato što su kazne male, oko 30 eura i to samo ako vas policija uhvati, što je vrlo rijetko. Smatramo da to neće biti dovoljno nego da moramo fizički zaštititi žutu traku - rekao je Tomašević.

Pojasnio je da će tako čitavom dužinom Savske ulice s obje strane staviti fizičke barijere, rubnike koji će onemogućiti prelazak u žutu traku.

- Vjerujem da će ih to odvratiti od kršenja pravila. Uvijek ispadaju glupani oni koji se pridržavaju pravila, dok ih drugi krše. Noćas počinju radovi, trajat će 4 ili 5 noći i neće nikako ometati promet, te će biti postavljena čitavom dužinom od 5 kilometara ova fizička barijera - rekao je Tomašević.