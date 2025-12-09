Obavijesti

Tomašević otkrio kako planira smanjiti gužve u Zagrebu: 'Ovaj sustav će nam to omogućiti'

Tomašević otkrio kako planira smanjiti gužve u Zagrebu: 'Ovaj sustav će nam to omogućiti'
Zagreb: Tomislav Tomašević obišao Centar za upravljanje prometom | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Za modernizaciju semafora i raskrižja Grad Zagreb je dosad uložio 20 te u sljedeću godinu stavio još 10 milijuna eura

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević nakon otvorenja Centra za upravljanje prometom imao je redovnu konferenciju za novinare. 

Tomašević je rekao kako je cilj sustava učiniti promet u Zagrebu protočnijim te smanjiti gužve i reagirati u slučaju izvanrednih događaja poput nesreća. Prema novom prijedlogu tramvaji će imati prednost na raskrižjima kako bi se unaprijedio javni prijevoz.

Zagreb: Tomislav Tomašević obišao Centar za upravljanje prometom
Zagreb: Tomislav Tomašević obišao Centar za upravljanje prometom | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Od 487 semaforizirana raskrižja u Zagrebu je 161 povezano u sustav, do kraja godine bi ih trebalo biti 180 te još 20 do kraja siječnja 2026. godine, a do 2028. očekujemo sva raskrižja u sustavu - rekao je.

Za modernizaciju semafora i raskrižja stavili su u proračun još 10 milijuna eura.

- Bitno je reći da je dosad, uz sve kapitalne investicije u raskrižja u Gradu Zagrebu, uloženo čak 20 milijuna eura i još smo u proračunu za sljedeću godinu stavili 10 milijuna eura za svrhu daljnjih semaforiziranih raskrižja kojima moderniziramo semafore i spajamo ih na centralni sustav za upravljanje prometom- kazao je Tomašević.

- Moći ćemo pratiti stvarno stanje u prometu i reagirati na događaje - radovi, privremene regulacije, nesreće, te preusmjeravati promet. Cilj je da cijeli prometni sustav u Zagrebu bude protočniji. Prioritizirat će se javni prijevoz pri prolasku kroz raskrižja - istaknuo je.

