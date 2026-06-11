Tomašević otvorio radove na Branimirovoj: Projekt vrijedi 4 milijuna eura, rasteretit će grad

Stanovnici Sesveta uskoro bi trebali dobiti još jedan dio dugo najavljivane produžene Branimirove ulice. U četvrtak su službeno počeli radovi na trećoj dionici prometnice koja se smatra jednim od važnijih infrastrukturnih projekata za istočni dio Zagreba. Početak radova obišao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa suradnicima, a riječ je o dionici dugoj gotovo jedan kilometar koja će povezati Ulicu Ivana Ančića i Varaždinsku cestu u Sesvetama. Vrijednost investicije iznosi gotovo četiri milijuna eura bez PDV-a, a završetak radova očekuje se za šest mjeseci. Nova prometnica imat će četiri prometne trake, a uz cestu će se graditi pješačke i biciklističke staze. Projekt uključuje i rekonstrukciju sustava odvodnje, izgradnju nove vodovodne mreže, javne rasvjete te elektroničke komunikacijske infrastrukture. Predviđeno je i uređenje okolnog prostora.

Foto: Grad Zagreb

U sklopu zahvata izgradit će se i novo semaforizirano raskrižje na spoju s Varaždinskom cestom. Ono će od početka biti povezano s gradskim Centrom za upravljanje prometom, što bi trebalo omogućiti učinkovitije reguliranje prometa i smanjenje gužvi na tom području.

Iz Grada Zagreba poručuju kako nakon ove faze slijedi realizacija središnje, ujedno i najzahtjevnije dionice projekta. Plan je da cijela produžena Branimirova bude dovršena u iduće dvije godine.

Po završetku svih radova Sesvete bi trebale dobiti novu obilaznicu dugu oko četiri kilometra. Dodatnim povezivanjem s produženom Kolakovom ulicom nastat će približno sedam kilometara novih prometnica koje bi trebale znatno rasteretiti promet na istočnom ulazu u grad.

Ukupna vrijednost cijelog projekta procjenjuje se na oko 50 milijuna eura bez PDV-a, a financira se iz gradskog proračuna. Grad je za otkup zemljišta potrebnog za realizaciju projekta dosad izdvojio više od 10 milijuna eura.