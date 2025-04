Tomašević otvorio radove na stadionu u Kranjčevićevoj: Ovo je dan za povijest, ponosan sam

Stari nogometni stadion u Kranjčevićevoj ulici odlazi u povijest. Danas je započela njegova rekonstrukcija, odnosno gradnja novog modernog stadiona u Kranjčevićevoj, koji će imati četiri tribine i više nego dvostruko mjesta nego dosad. Gradnja će stajati 38 milijuna eura bez PDV-a, a trebao bi biti gotov za 18 mjeseci.

- Ovo je povijesni dan za zagrebački sport, zagrebački nogomet i Grad Zagreb. Prvi puta nakon 55 godina Zagreb će dobiti novi nogometni stadion sa četiri tribine. Posljednje je 1969. sagrađena južna tribina stadiona na Maksimiru. Otada nije bilo novog nogometnog stadiona s četiri tribine u Zagrebu. Stadion ima dugu povijest, više od 100 godina i on je dio povijesnog identiteta grada. Znamo da je 28. svibnja 1991. u Kranjčevićevoj bilo 1. postrojavanje Zbora narodne garde. Spomen ploča je u suradnji s braniteljskim udrugama spremljena u Likovnoj akademiji i bit će postavljena na novom izdanju stadiona - rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Kazao je da će novi stadion biti suvremeni sportski kompleks s 11.163 sjedeća mjesta.

Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Kada se sa zapadne tribine proširio na istočnu imao je 5350 mjesta. Imat će 4. kategoriju UEFA-e tako da će se ovdje moći igrati utakmice Lige prvaka, Europske lige, Konferencijske lige i utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije - otkrio je Tomašević.

Istaknuo je da su projekt rekonstrukcije stadiona u Kranjčevićevoj započeli u ovom mandatu te da prije toga, koliko mu je poznato, nije bilo govora da se u Kranjčevićevoj izgradi moderan stadion sa sve četiri tribine.

Osim sjedećih mjesta, dodao je gradonačelnik, imat će boks lože, kao i solarnu elektranu od 1 megavat na krovu, iz koje će se napajati dio energije za potrebe stadiona. Ispred stadiona će biti novi Trg od 6300 kvadrata, a s istočne strane će biti 400 novih, dodatnih mjesta za parking. Stadion će imati pristup i sa Adžijine, sa sjeverne strane što je osigurao Grad otkupom zemljišta. Posao rekonstrukcije je na međunarodnom javnom natječaju dobila tvrtka Strabag.

- Ovo je prvi od dva nova nogometna stadiona zato što je Grad s Vladom potpisao sporazum gdje ćemo po pola financirati novi maksimirski stadion. Krajem 2026. godine ovdje ćemo imati novi stadion, tad će se i Dinamo moći preseliti s Maksimira, a tamo će Dinamo dotad ugostiti Lokomotivu. Tad se kreće u rušenje i gradnju novog maksimiriskog stadiona koji bi trebao biti gotov do 2029. - kazao je Tomašević.

Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tomislav Svetina, glavni tajnik HNS-a i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza, prisjetio se odrastanja u neposrednoj blizini ovog stadiona.

- Prvi požar koji pamtim kao dijete bio je požar zapadne tribine stadiona. Ovaj stadion pamti sjajne nogometaše, sjajne izvedbe, ali i sjajne koncerte. Ovdje su bili Dire Straitsi, Prljavo kazalište... Veselimo se da će na mjestu gdje je odigrana prva utakmica pod reflektorima u Zagrebu niknuti novi, moderan i, sigurno za par godina, najljepši stadion u Hrvatskoj. Sljedeći najljepši bit će onaj u Maksimiru - rekao je Svetina.

Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Velimir Zajec, predsjednik GNK Dinamo, poželio je da, dok čekamo stadion u Maksimiru, uživamo u novim pobjedama kluba.

- Kad smo došli na čelo Dinamo obećali smo stadion jedan i drugi i sad smo blizu realizacije. Podsjetio bih na sve one igrače koji su igrali ovdje, sve one igrače koji igraju na Maksimiru, sve one reprezentativce koje su dali Zagreb i Dinamo. Dinamo je naš i mi volimo Dinamo.

Možda najemotivniji bio je Božidar Šikić, direktor NK Lokomotive.

Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Vodim klub koji je tu igrao 15 godina svoj prvoligaški nogomet, stekao prvoligaški status... Taj stadion napuštamo, a s druge strane, najsretniji sam čovjek na svijetu da se u mom gradu Zagrebu radi nešto kao što je ovaj stadion. Još sam sretniji jer sad stvarno vjerujem da će se raditi novi, veći stadion u Maksimiru - priznao je Šikić.

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet pokazao je vizuale kako će izgledati budući stadion u Kranjčevićevoj. Potvrdio je da se uklanja Velodrom, no i kazao da će on dobiti svoju novu poziciju.

Polaganjem kamena temeljca obilježen početak radova na rekonstrukciji nogometnog stadiona Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Rušit će se zid prema Kranjčevićevoj i stvorit će se novi trokutasti Trg, koji će ulici dati sasvim novu kvalitetu. Automobili se premještaju na istok. Ovim stadionom radi se trostruka preobrazba ovog dijela grada. S jedne strane događa se urbanistička preobrazba četvrti, dobit ćemo i jedan sjajan komad arhitekture i treće, dobit ćemo jedno sportsko grotlo - rekao je Korlaet.