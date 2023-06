Tomašević: 'Ovo je povijesni trenutak. Jakuševec nakon 30 godina obećanja dobiva školu'

Doista mi je velika radost da danas možemo položiti kamen temeljac za novu osnovnu školu Jakuševec. Ovo je doista povijesni trenutak jer se o izgradnji ove škole priča 30 godina, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević prilikom polaganja kamena temeljca na mjestu gdje će se izgraditi škola koja će moći primiti 600-700 osnovnoškolaca.

Sada učenici iz Jakuševca nastavu pohađaju u Dugavama gdje su u jednoj zgradi dvije osnovne škole s oko 1200 učenika.

- Konačno smo uspjeli riješiti i neke imovinske sporove, isprojektirati i naći novac. Ovo je vrlo vrijedna investicija od 100 milijuna kuna, malo više od 13 milijuna eura i u tom smislu je to velik zalogaj za gradski proračun budući da natječaj iz Nacionalnog plana i oporavka Ministarstva obrazovanja za europski novac još uvijek nije raspisan. Nadali smo se da će biti raspisan još prošle godine, no nismo htjeli više čekati jer učenici ne mogu više čekati - istaknuo je dodavši kako će gradnja početi, a da se nadaju da će se natječaj raspisati prije završetka radova.

A škola bi trebala biti gotova do iduće školske godine.

- Ambiciozno, ali se više ne može čekati. Škola će imati 28 učionica - 14 u prizemlju i isto toliko na prvom katu, 16 kabineta, dvodijelnu sportsku dvoranu, različite vanjske sportske terene, a ukupna površina će iznositi nešto više od 7300 kvadrata. Ponosan sam da ćemo ispuniti to obećanje u našem mandatu - naveo je Tomašević.

Do sada su, naglasio je, izgradili ili dogradili, i to nevezano za obnovu od potresa, šest škola.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Još jedna škola u Novom Zagrebu je pred ishođenjem građevinske dozvole, to je OŠ Lanište. Tamo je OŠ Savski Gaj, gdje je najveći broj učenika i zaista tamo postoji najveća potreba za školom. A pored toga analiziramo niz škola iz perspektive dogradnje kako bi prešle na jednosmjensku nastavu. No, da bi Grad Zagreb poduzeo tako značajne investicije, a govorimo o 10-15 istovremenih projekata, doista su potreba europska sredstva - dodala je zamjenica Danijela Dolenec.

Renata Bedeković, vijećnica MO Jakuševec, također je zamahnula lopatom kako bi zapečatila konačni početak radova na izgradnji škole, za što se, kaže, bori posljednjih 10 godina.

- Naša djeca od '60-ih godina putuju u lokalne škole, prije u Zapruđe pa u Utrine, sad u Dugave. A jako mlada populacija nam je došla, izgradile su se nove zgrade, jako puno mladih obitelji se doselilo s malom djecom i kapaciteti škole u Dugavama su prebukirani tako da nam ovo jako puno znači. Svi smo jako sretni i uzbuđeni, meni srce lupa 100 na sat - istaknula je s osmijehom na licu, ali ipak uz dozu ogorčenja jer, kaže, na polaganje kamena temeljca nije bila službeno pozvana.

O inspekciji na Sv. Duhu: 'Nisam još dobio nalaz, ne mogu komentirati'

Tomašević je na pitanje novinara komentirao i zdravstveni nalaz Ministarstva zdravstva, koji je objavila Nova TV, o slučaju preminulog pacijenta u čekaonici Hitne pomoći u KB Sveti Duh, u kojem se ukazuje na nesavjesno liječenje, trgovinu utjecajem, krivotvorenje dokumenata i koji je proslijeđen DORH-u.

- Vi ste ga objavili, a ja ga još nemam, nije ga imala ni bolnica, tako da mogu komentirati nešto tek kad službeno vidim. To što je to proslijeđeno DORH-u nije alarm zato što je to dužnost inspekcije. Spomenuli ste da se radi o mogućem utjecaju na patološki nalaz, koliko znam radi se o anonimnoj kaznenoj prijavi koju je inspekcija samo proslijedila Općinskom državnom odvjetništvu, to je njihov posao. Onda Općinsko državno odvjetništvo provodi istragu i nakon toga podiže optužnicu - kazao je.

Upitan je li se čuo s ravnateljicom bolnice, Tomašević je poručio kako nije od jučerašnjeg dana. A ravnateljica Ana-Maria Šimundić jučer je dobila nagradu Grada Zagreba pa su ga novinari pitali koji su to njezini uspjesi, osim ideoloških u smislu omogućavanja pobačaja, a ta rečenična konstrukcija je gradonačelnika pomalo naživcirala.

- Vi to zovete ideološkim, zanimljiva formulacija. Radi se o zakonskom pravu žena na pobačaj, to nije ideološki uspjeh. To se kršilo u Sv. Duhu sedam godina. I jedna od tih 20-ak anonimnih prijava je za ubojstvo nerođenog djeteta jer je, kao i sve druge bolnice koje imaju ginekologiju, zaposlila liječnike koji će pružati tu zdravstvenu uslugu. I sve druge su bolnice to pružile i u državnom su vlasništvu. Dakle, sedam godina je Sv. Duh bio u prekršaju, to nije ideološka priča, to je nešto što je Sv. Duh trebao raditi po Zakonu i Ustavu. Ukoliko se 25 godina krši pravilnik s umrlim pacijentima, što tvrdi i smijenjeni šef patologije, i ako ravnateljica to mijenja, onda smatram da su to neke stvari koje idu na bolje - poručio je dodavši kako je nova ravnateljica ostvarila i uštede na javnim nabavama.

- A jedna od kaznenih prijava je zato što je ukinula plastični beštek - dodao je, a u daljnju raspravu s novinarima na tu temu nije htio.

Osvrnuo se i na probleme s novom ZET-ovom aplikacijom. Naime, nekima kojima su skinuli aplikaciju su blokirana sredstva na e-kartici i sad fizički moraju u ZET to riješiti.

- Oko 10.000 građana je skinulo aplikaciju u samo nekoliko dana, što znači da velik broj građana nema nikakvih problema. Radi se o neznatnom broju reklamacija i to kada se radi o prelasku s pretplatnih karata na aplikaciju i to se rješava u najkraćem mogućem roku. Da, nužno je nekada da dođu na samo mjesto kako bi se uklonile te poteškoće, ali doista se radi o neznatnom broju. I dobit će povrat novca. Bilo koja banka, bilo tko da uvodi takvu aplikaciju na takav broj korisnika, sigurno će imati određenih problema i reklamacija, ali se to rješava u roku jedan dan - istaknuo je.