Kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević, predsjednica Nove ljevice Ivana Kekin, koordinatorica programske grupe za zdravstvo Daniela Širinić i članica grupe Žarka Rogić, na konferenciji za medije predstavili su program Možemo! i Zagreb je naš! za zdravstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Otvorila se ambulanta na drugom katu za stare i nemoćne, u zgradi koja nema ni lift. Ovo je centar grada Zagreba u 21. stoljeću - rekao je Tomašević i poručio da u Zagrebu nedostaju timovi hitne pomoći, liječnici opće prakse i zubari.

- Kad govorimo o bolnicama, one su uglavnom smještene u sjevernom dijelu grada, nemamo nijednu bolnicu u Novom Zagrebu, a u cijelom Novom Zagrebu imamo samo jedan biokemijski laboratorij. Zdravstvena zaštita je neadekvatno raspodijeljena - rekao je.

Liječnica Žarka Rogić govorila je o problemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Poručila je da zakon garantira građanima da koriste cjelovitu, dostupnu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu, no da postoji niz problema.

- Svega 18 posto liječnika radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Prosječna dob liječnika kreće se od 52 do 55 godina - rekla je.

Ivana Kekin osvrnula se na dostupnost skrbi za mentalno zdravlje. Poručila je kako ona nije adekvatna i u skladu s potrebama te dodala kako se potreba i povećala uslijed pandemije korona virusa.

Tomislav Tomašević pričao je i o sljemenskoj žičari. Rekao je kako je to jedan od projekata koje će revidirati, a zatim vidjeti i što je sa zemljištem na Brestovcu. O navodima da žičara nije sigurna, Tomašević je poručio da ne smije biti požurivanja otvaranja.

- Vlasti na odlasku je bilo u interesu da otvore žičaru prije izbora. Stiskali su za dozvole... Prioritet je da je žičara potpuno sigurna da bi mogla biti otvorena, a mi ćemo napraviti reviziju cijelog projekta da vidimo kako je došlo do ovog poskupljenja i tko za to treba odgovarati - rekao je.

Što se tiče njegovog protukandidata, Miroslava Škore, Tomašević je poručio kako bi volio da se birače "motivira, a ne mobilizira".

- Ova huškačka retorika nije primjerena za kampanju u 21. stoljeću. Mi ćemo i dalje voditi pozitivnu kampanju. Govorimo o zdravstvenoj zaštiti, stanovanju... Vjerujemo da ljudi žele da se problemi rješavaju, drugi tabor se ne bavi gradskim problemima niti ih to previše zanima - rekao je.

- Nisam uspio dokučiti o čemu je riječ, kakva je to spalionica biootpada na Mirogoju. Čekam da me netko informira o tome. Škoro je ranije rekao da će postepeno zatvoriti spalionicu komunalnog otpada. Misli se na nešto što je Bandić najavljivao 15 godina. U tom smislu spalionice u Zagrebu nema, ja ne znam o čemu on priča - zaključio je Tomašević.

I dalje stoji pri svojoj izjavi da bi gradski pročelnici trebali dati svoj mandat na raspolaganje. Ponovio je i kako neće više biti 27 ureda, nego 15 i da će o tome govoriti i u Gradskoj skupštini.

'Neki pročelnici su već sami najavili ostavke'

- Neki su već pročelnici sami najavili ostavke. To će biti civilizirani prijenos vlasti kako i treba biti. Očekujemo suradnju u tome, neki dobro rade... Naravno da ima šanse da neki ostanu na svojim funkcijama. Spomenuo sam pročelnicu stručne službe gradske skupštine. Ona je izglasana konsenzusom skupštine, a ta je služba naknadno prebačena u Gradsku upravu. Zanima me mišljenje cijele Gradske skupštine i ne bi trebao gradonačelnik biti taj koji isključivo o tome odlučuje - rekao je.

- Zagreb ima taj broj ljudi. Ima ljude koji su sposobni, pošteni, imaju znanje i mogu pomoći radom da Zagreb konačno počne rješavati probleme. Mogu li ja izdržati pritiske? Pa ja se već 15 godina borim protiv interesne klike u Zagrebu i da nisam to sve izdržao, ne bih bio ovdje. Mogu to, ali ne sam, mi to možemo zajedno. Nemam sumnji oko toga. Nije još gotovo, drugi krug je pred nama. Pozivam građane da izađu i naprave taj mali korak da se Zagreb konačno riješi korupcijske hobotnice. Ovo su zadnji trzaji vlasti koja se noktima drži za to da ne dođe do promjene, ali doći će.

Na pitanje misli li da bi Škoro zadržao postojeći sustav, Tomašević odgovara:

- Mislim da da.