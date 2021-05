U novom studiju 24sata kandidati za zagrebačkog gradonačelnika odgovarali su na goruća pitanja.

- Vjerujem da gospodin Škoro ima iskustva s gradom Zagrebom i vjerojatno bi ostavio pročelnike koji su i osigurali sustav dodjele adventskih kućica, na koji ste se vi i prijavili i s kojim ste se okoristili, koji ste tvrdite i sami, kritizirali. Vama odgovara da neki od tih pročelnika i ostanu. Bit će novi model upravljanja, svi pročelnici birat će se na javnom natječaju, sa svima ćemo razgovarati, ne kažem da neki od njih nisu radili dobar posao, ali ja to znam, jer sam bio u Gradskoj upravi. Vi niste do sada ni znali koji su gradski temeljni problemi, nego ste se odlučili kandidirati tek kada je Bandić umro - odmah je na početku oko zaposlenika u Zagrebu oštro krenuo Tomislav Tomašević.

- Ovo je drugi krug izbora i u drugom krugu izbora prijetiti se tako i ponašati se kao da si već u ulozi gradonačelnika, onda je to po meni dječački i nezrelo. Kada netko nema iskustva u upravljanu, onda se tako ponaša i veseli se nekakvoj funkciji. Kada završi drugi krug izbora, tad ćemo razgovarati sa svima pa i s uposlenicima. Javnost zna jako dobro što se događalo u proteklih desetak godina i koliko ste desetaka milijuna izvukli iz Grada Zagreba, ja vam dajem dokaze za to i nikako da odgovorite na to. Je li problem istina ili to što ja govorim istinu - uzvratio je istom mjerom Miroslav Škoro. Odmah na sljedećem pitanju oko gradskih pročelnika su frcale međusobne optužbe.

- Izvrtanje teza je vaša specijalnost, ali ja se time ne bavim. Ja se bavim istinom i svaki put kada vam nešto kažem, ja to potkrijepim i vi se na to ljutite i imate se pravo ljutiti, ali bilo bi dobro da mi odgovorite. Nisam se nikada okoristio od Grada Zagreba, vi ste se okoristili. Ja nisam ništa dobio, nego sam sve platio. Vi ste dobili silne milijune kuna i ako imate petlje objavite to - poručio je Škoro Tomaševiću, na što je čelnik Možemo! uzvratio.

- Najavljivali ste presicu na kojoj se ništa nije dogodilo, tresla se brda, rodio se miš. Sva naša izvješća su transparentna, Grad je financirao Udruge različite, pa tako i onu u kojoj sam ja bio predsjednik za konkretne projekte za što postoje i izvješća. Vi ste za model koji ste sami nazvali koruptivnim, a sami ste se koristili tim modelom. Sami ste rekli da je model dodjele adventskih kućica koruptivan i svejedno ste sudjelovali u tom modelu da bi dobili poslove. Vaša firma Omega software je samo za software dobila 130 milijuna kuna - poručio je Tomašević, šefu Domovinskog pokreta.

'Dragi Bog ne zna koliki je dug Grada Zagreba'

Strasti su se ponovno uzburkale kod gradskih financija.

- Sad se vidi, gospodin Škoro je rekao da neki kažu kako je dug na razini Grada i Holdinga 12 milijuna kuna, očito doista ne znate o čemu pričate, kao što niste znali reći ni koliki su prihodi Holdinga. Dug formalno je milijardu i 300 milijuna kuna, po Institutu za javne financije je milijardu i 600 milijuna kuna, direktni dug, indirektni dug je 2,7 milijardi kuna. Mi ga mislimo stabilizirati refinanciranjem, kratkoročnim i srednjoročnim, kompetitivnim javnim nabavama - opalio je Tomašević po Škori, koji je odmah replicirao.

- Radili smo forenziku javno dostupnih dokumenata. Dragi Bog jednostavno ne zna koliki je stvarni dug Grada Zagreba i Holdinga jer su to povezana poduzeća i subjekti jer tu postoji i dug ZET-a koji je preko milijardu kuna. Ključni su gubici - opravdavao se Škoro, koji je Tomaševića dočekao na nož na pitanja oko gradskih tvrtki.

- Gospodin Tomašević ne razumije knjigovodstvo i računovodstvo. Imate prihode i rashode i ako želite negdje nešto dodati, drugdje morate smanjiti. Grad ima potencijala da ima puno toga besplatno, ali neće imati sve dok ljudi poput gospodina Tomaševića i njemu sličnih uzimaju milijune kuna iz proračuna i pravdaju to projektima i ne znamo gdje ti novci nestaju, uglavnom na putovanja - oštar je bio Škoro, dok je Tomašević uzvratio istom mjerom.

Na red došli i partizani

- Možete ponavljati ove lažne optužbe koliko god hoćete, ja ću se baviti gradskim temama i problemima što vi ne znate jer se niste time bavili. Vaša zamjenica gradonačelnika, Ana Lederer, je u gradskoj skupštini, dok sam ja bio najaktivniji zastupnik, nula puta se javila za riječ u četiri godine, toliko je nju zanimao ZET, toliko je vašeg zastupnika Hasanbegovića zanimao ZET ili bilo koja druga komunalna tema, koji se javio 20 puta u četiri godine i to uglavnom na imena ulica i trgova jer ga je to jedino zanimalo - rekao je Tomašević.

Škoro mu je predbacio na izjavu “Ja sam podnio kaznenu prijavu zašto je žičara preplaćena prije šest mjeseci. Gdje ste vi tada bili,? Istjerat ćemo stvar do kraja, bitno je i da institucije utvrde zašto je došlo do paleža auta žene koja se žalila na razinu buke, i tražit ćemo da se obešteti Grad za razliku cijene “da on puni proračun.”

- Dok ste vi bili vrlo aktivni u gradskoj skupštini, ja sam punio gradski proračun. Nije isto dobiti novce od nekoga za plaću ili zaraditi - replicirao je Škoro.

Zaiskrilo je i oko obnove, a na red su došli i partizani.

- Gradsko stambeno komunalno poduzeće ne zove se tako nego Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, ali to su vama detalji. Oni ne rade dobro svoj posao. Najgore što se dogodilo bilo je i što GSKG nije stanarima preporučio osiguranje od potresa. Oni moraju bolje raditi svoj posao - započeo je Tomašević, a Škoro je izvadio artiljeriju.

- Dok ste vi prosvjedovali i pjevali partizanske pjesme ja sam radio. Tomašević se na to pobunio i pitao o kakvim pjesmama je riječ i pitao se o čemu Škoro priča. Škoro je tad nastavio: “Pogledajte, svima je dostupno na internetu, nema veze, pjevali ste što ste pjevali. Dakle, gospodin Tomašević je ponovio ono što sam ja rekao. Za razliku od vas ja plaćam jako puno toga za više objekata.” Tomašević mu je tada rekao da je to zato što se okoristio svime što mu je HDZ dao. No Škoro se nije dao.

- Dobro, ali nisu mi dali da s 32 godine kupim stan od 400.000 za keš, to sigurno nisam napravio, a vi jeste - rekao je Škoro. Tada je postalo burno u studiju te su se Škoro i Tomašević posvađali oko adventskih kućica. Škoro je Tomaševića optužio da će mu Soroš poslati novac, a Tomašević je rekao da će njemu poslati HDZ.

Veto za Trg maršala Tita

No ipak su se oko jednog složili, oko stadiona Dinama. Obojica smatraju da treba izgraditi novi.

- Stadion treba srušiti i izgraditi novi - rekao je Škoro, a Tomašević je dodao:

- Slažem se, Dinamo to treba financirati, a Grad će osigurati lokaciju. Ključno je da se Dinamo demokratizira i da konačno ima transparentno poslovanje - dodao je Tomašević.

Na kraju su na red došla i brzopotezna pitanja. Na pitanje bi li Tomašević bio za podizanje spomenika Milanu Bandiću, rekao je: “Ne želim se baviti spomenicima i imenima trgova. Što se mene tiče mislim da ne treba, ali vrijeme će pokazati”.

Škoro je na pitanje o povratku imena Trga maršala Tita spremno uzviknuo da će takvu odluku vetirati, na što je Tomašević s podsmijehom komentirao da se Škoro već ustoličio za gradonačelnika. Što se tiče plaća u Gradu, Tomašević je kazao kako “plaće moraju biti dovoljno dobre da privuku kvalitetne ljude”.

Na pitanje o širenju parkirnih zona, Škoro je odgovorio: “Htjeli bi da ljudi koji dolaze raditi u Zagreb imaju gdje besplatno ostaviti svoj automobil, a da onda dalje mogu javnim gradskim prijevozom”, rekao je Škoro i naglasio kako ne bi nikad surađivao s Mamićima, a Tomašević je na pitanje bi li glasao za svog oca koji je na listi Miroslava Škore, kratko odgovorio da ne bi.

Na samom kraju su dobili pitanje o poznavanju Zagreba. Škoro nije znao gdje se nalazi pimpek plac, koji je na Maksimiru, dok je čelnik platforme Možemo!, znao odgovoriti na pitanje što je željezni martin.