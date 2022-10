Tomašević: Zagreb nikad nije bio čišći, sustav funkcionira

Kad se govori o prometu, 15 godina nije kupljen nijedan tramvaj, jedan metar tramvajske pruge nije izgrađen zadnjih 20 godina. Nije poanta vraćanja loptica oporbi nego rješavanje tih problema, rekao je Tomislav Tomašević u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija te dodao da su mu kritike oporbe tragikomične. Što se otpada tiče, kaže da se želi približiti drugim velikim gradovima u Hrvatskoj.

Unajmili dodatne kamione za otpad

- Sramota je da glavni grad toliko zaostaje u odnosu na Osijek. Zadnji kamioni za odvoz otpada kupljeni su prije pet godina. Sad se kupuju novi kamioni, javna nabava je u tijeku. Došao je najam dodatnih kamiona jer će trajati barem dvije godine proces javne nabave - rekao je zagrebački gradonačelnik.

Komentira i da se ne može novi sustav uvesti preko noći i da će odmah funkcionirati.

- Puno manje miješanog otpada se sada odlaže, a enormno su se povećali papir i plastika. Naravno da se Čistoća mora tome prilagoditi. Centar je nikad čišći i sustav funkcionira. Idemo prema modelu gdje će svaka višestambena zgrada imati jednom tjedno odvoz papira i plastike. Dio građana je u žute vrećice počeo odlagati miješani otpad i takve stvari ćemo kažnjavati. Ako treba i otvaranjem sadržaja tih vrećica da bi utvrdili identitet osobe koja odlaže takav otpad i to će biti kažnjeno -rekao je.

Otkrio je i da će se graditi pruge.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Gradit će se pruge i kupiti tramvaji

- Idemo s izgradnjom tramvajske pruge po Heinzelovoj i Sarajevskoj ulici. Trebali bi potpisati ugovor za kupovinu prvih 20 tramvaja, do kraja mandata vjerujem njih 60. Rješavamo sve te probleme koji su nagomilani 20 godina gdje je Zagreb doslovce zapušten, a financijski, kadrovski devastiran i infrastrukturno zapušten. Naravno da se to ne može riješiti u godinu i četiri mjeseca - rekao je Tomašević.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osvrnuo se na obnovu. Podsjetio je da je obnova privatnih zgrada što se tiče potresa u ingerenciji države, Fonda za obnovu i ministarstva. Grad, dodao je, sufinancira obnovu s 20 posto iz gradskog proračuna za što je predviđeno 160 milijuna kuna u ovoj godini.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Bit će toliki iznosi i u sljedećoj godini. Naš posao je obnova javnih zgrada. Završili smo 4 cjelovite obnove i još dvije ćemo završiti do kraja godine. Što se tiče obnove nešto se jest ubrzalo otkad je došao novi ministar - rekao je.

Svjetlo na kraju tunela za dječju bolnicu

Komentirajući dječju bolnicu u Blatu, Tomašević je rekao da se projekt najavljivao pompozno, a pet se godina nije pomaknuo s mjesta.

- Sad imamo nove imovinsko-pravne zavrzlame između države i grada, ali postoji politička volja s jedne i druge strane da se to konačno riješi i da konačno krene izgradnja dječje bolnice u Blatu kao početak za Nacionalnu sveučilišnu bolnicu koja se nikad nije završila - kaže Tomašević.

Tramvajska linija koja bi išla do zračne luke kao ideju predložio je bivši gradonačelnik Milan Bandić. Tomašević kaže da takva linija nema smisla:

- Tko god je putovao po Europi zna da se traži brza željeznička veza između zračne luke i centra grada. Koji je smisao da ide tramvaj iz zračne luke do Kvatrića? Tko bi uopće koristio takvu vožnju koja bi trajala sat vremena? To jednostavno nije imalo smisla - smatra. Na kraju je poručio je da će surađivati s bilo kojom vladom, sve dok je to u interesu građana Zagreba.

