Tomašević: Zbog Vladine odluke o dočeku idemo na Ustavni sud

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u utorak da će na sljedećoj sjednici Gradske skupštine izglasati zahtijev za ocjenom ustavnosti Vladinog zaključka o preuzimanju organizacije dočeka rukometaša.

Tomašević je na konferenciji za novinare rekao kako očekuje da se Ustavni sud očituje o tom zahtjevu, a pozvao je i gradonačelnike drugih gradova da razmisle o tome jer se, istaknuo je, to sutra može dogoditi njima. Prije Gradske skupštine njezin predsjednik, SDP-ov Matej Mišić, osobno se već obratio Ustavnom sudu, istaknuo je gradonačelnik.

"Ajmo to istjerati do kraja. Ako ovaj presedan može proći, onda Vlada može raditi što hoće. Ne obvezuje je više ni Ustav ni zakoni koje je donio Hrvatski sabor, a koje je Vlada dužna provoditi", poručio je gradonačelnik.

Ponovio je da je Vlada svjesno pogazila Ustav i Zakon o komunalnom gospodarstvu, a spinovima je nazvao vladino pozivanje na Zakon o vladi i Zakon o javnom okupljanju.

"Svatko tko je organizirao bilo što ikada u javnom prostoru zna da kada nešto postavljate na javnu površinu mora tražiti dozvolu od jedinice lokalne samouprave, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu i to nema veze sa Zakonom o javnom okupljanju kada se mora tražiti dozvola policije. Još jedan spin je spominjanje gay pridea u Splitu 2012. godine za koji su optužili Milanovićevu vladu jer taj događaj nema veze s javnim površinama, niti postavljanjem bine ni pozornice", rekao je Tomašević.

Spomenuo je i da je jučer organizator napravio barem desetak komunalnih prekršaja. Na novinarsko pitanje protiv koga će ići prijave, odgovorio je da će ići protiv organizatora, a to je prema jučerašnjem zaključku Vlada.

"Tužno je bilo gledati kako policija, ne znajući po kojim ovlastima, sprečava komunalne redare da rade svoj posao. E to je ono što je tužno i za to je odgovoran HDZ", tvrdi gradonačelnik.

Potvrdio je da se osobno čuo s premijerom i kako ga je upozorio da to što radi jest kršenje zakona, ali je on, kaže, nastavio po svom.

Znao sam da neće biti Čavoglava zato što Vlada stoji iza toga

"Jučer je Thompson otpjevao sedam pjesama, nije bilo Čavoglava. Ja sam znao da neće biti Čavoglava zato što Vlada stoji iza toga. Čavoglave i taj ustaški pozdrav su samo kada je riječ o gradskom hipodromu ili gradskoj areni. Zašto nije bilo Čavoglava ako tu nema ništa sporno? Zašto jučer na dočeku nije bilo premijera? Zašto nije popio čaj i došao? Mene je pozvao, a sam nije došao", rekao je Tomašević.

Dodao je i da su pale sve maske i da HDZ kontrolira Thompsona.

"Koristi ga već godinu dana za rušenje gradske vlasti pred lokalne izbore, pa nakon lokalnih izbora, instrumentalizira sport i dočeke sportaša za političke obračune, što je stvarno žalosno. I to neće stati. To će se nastaviti i mi ćemo se protiv toga boriti", poručio je Tomašević.

Rekao je i da koalicijski partner, Domovinski pokret zna da je Vlada prekršila zakon jer je jučer rekao da treba promijeniti zakon i najavio je da će inicirati zakonske izmjene, ali i tada, ističe, on će biti u suprotnosti s Ustavom koji jasno propisuje što je lokalna autonomija.

Novinari su gradonačelnika pitali i bi li Thompson mogao pjevati na Trgu da se s njim ranije dogovorilo da ne pjeva Čavoglave, na što je odgovorio da to ne bi bilo moguće jer Thompson nakon koncerta u Arenu u prosincu i uzvikivanja ustaškog pozdrava ima zabranu nastupa na javnim površinama za koje dozvolu daje grad.

Tomašević je dodao i kako je odluka oko dočeka već drugi puta da Vlada grubo zadire u lokalnu autonomiju nakon što je to već učinila sa Zakonom o prostornom uređenju koji, ističe, oduzima pravo jedinicama lokalne samouprave da prostorno planiraju čime se krši Ustav. Zato će na Gradskoj skupštini, 24. veljače uputiti, najavio je, još jedan zahtjev za ocjenu ustavnosti vezan uz Zakon o prostornom uređenju. Najavio je da će to učiniti i druge županije u kojima je progresivna oporba na vlasti. Ako Ustavni sud ne donese odluku u roku od 30 dana, cijela progresivna oporba ide u skupljanje potpisa za referendum i onda će građani odlučiti je li ovo zadiranje vlade u autonomiju lokalne samouprave u skladu s Ustavom, poručio je Tomašević.