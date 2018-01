Tomaševićev sin: Hvala ti Bože što si spasio dušu mojoj mami

Silvio Tomašević, sin Mare i nasilnog Alojza Tomaševića, objavio je vjerom inspirirani status u kojem zahvaljuje Bogu "što je spasio dušu" njegove majke te "izbavio njezino srce iz okova gorčine", očito aludirajući na majčino povlačenje tužbe, objavio je RTL.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

"Hvala ti Bože jer si se smilovao mojoj mami Mari. Hvala ti od srca! Hvala tebi Bože moj jer izbavio si njezino srce iz okova gorčine, hvala ti jer spasio si njenu dušu. Uslišio si moje molitve (...).

Majko moja voljena, velika je tvoja vjera, i velika će biti tvoja plaća na nebu, Bog te blagoslovio. Tata moj voljeni, neka Božji blagoslov bude i na tebi, smilovao ti se Bog i izgradio ti vjeru kroz ove nevolje, suosjećam s tobom i molim Boga da kako god sve ovo završilo, neka Isusu pobijedi u tvom srcu, jer to je volja Božja", dio je Tomaševićevog statusa na Facebooku kojeg je kasnije tijekom dana ipak obrisao, ali je screenshot objavljen na Twitteru.

Podsjećamo, Mara Tomašević u četvrtak je povukla sve optužbe protiv svojeg supruga Alojza Tomaševića, župana požeško-slavonskog, koji je isključen iz HDZ-a.

Zamjenica predsjednika Općinskog suda u Požegi Mirjana Madunić izjavila je za Novu TV da je Mara Tomašević, koja je svojeg supruga optužila za obiteljsko nasilje, došla na sud u prijepodnevnim satima i dala izjavu u kojoj stoji da želi povući sve optužbe i izjave protiv supruga te da nije zainteresirana za kazneni progon.

Sutkinja Madunić pojasnila je da postupak ide dalje jer se radi, o kako kaže, kaznenim djelima koja se gone po službenoj dužnosti.

Murganić: To vam je tako u braku

Murganić je novinarima nakon sjednice Vlade, komentirajući to što je supruga požeško-slavonskog župana povukla sve optužbe protiv njega za obiteljsko nasilje, rekla: "To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila".

Kasnije je nakon prozivki izrazila žaljenje "ako je njezina izjava o obiteljskom nasilju u obitelji Tomašević shvaćena kao relativiziranje" nasilja nad ženama jer, istaknula je, najoštrije osuđuje svako nasilje nad ženama, pa tako i u slučaju sumnje na nasilničko ponašanje g. Tomaševića.