Nakon primopredaje dužnosti i izjava za medije, novoizabrani gradonačelnik Tomislav Tomašević ušao je u ured gradonačelnika koji nitko nije koristio od smrti Milana Bandića, a koji je Zagrebom vladao dva desetljeća.

Kako neslužbeno doznajemo iz ureda su ranije, Bandićevoj supruzi Vesni, predane njegove osobne stvari tako da njegov nasljednik ništa od toga nije zatekao. Prostrani ured smješten je u sobi 370. Pogled iz njega puca na park te Koncertnu dvoranu “Lisinski”. Odmah uz njega smješten je veliki bijeli salon namijenjen za prijam većeg broja ljudi. Zanimalo nas je planira li Tomašević bilo što mijenjati u samom uredu.

- Ne planira ništa mijenjati, nije od takav tip - kaže nam sugovornik.

Tomislava Tomaševića na vratima ureda dočekala je pločica s njegovim imenom. Prije ulaska u novi ured na zagrebačkom Radićevom trgu novi gradonačelnik u razgovoru s okupljenim novinarima poručio je da se ne navikavaju na kravatu, koju je danas imao.

- Nemojte se navikavati, to je za protokolarne situacije. Uglavnom ću biti bez kravate - rekao je novi zagrebački gradonačelnik.

Tomašević se pismom obratio i zaposlenicima u Gradu Zagreb, koje donosimo u cijelosti:

"Drage zaposlenice i zaposlenici gradske uprave, gradskih poduzeća i ustanova, drage kolegice i kolege,

Obraćam vam se prvi puta kao novi gradonačelnik Zagreba, imajući na umu da se svi zajedno nalazimo u novoj situaciji i na novom početku nakon 20 godina kontinuiteta gradske vlasti.

Otvaramo novo poglavlje u upravljanju gradom Zagrebom u kojem nas čekaju veliki izazovi - stabilizacija financija Grada, Holdinga i povezanih društava, obnova grada nakon potresa, oporavak gospodarstva i društva nakon pandemije koronavirusa; izazovi transformacije upravljačkog modela i ubrzavanje zelene tranzicije. Pred svima nama je zadatak da građanima omogućimo bolju kvalitetu usluga i više podrške kako bismo ova zahtjevna vremena prebrodili zajedno i iz njih izašli jači i bolji, kao ljudi i kao grad.

Vjerujem u vašu profesionalnost i predanost ciljevima stvaranja boljeg života za sve nas. Vjerujem da dijelimo zajedničku želju stvaranja grada 21. stoljeća, otvorenog, pravednog i zelenog grada u kojem su svi građani jednaki.

Moj tim i ja vjerujemo da je prvi preduvjet za ostvarenje navedenih ciljeva stvaranje atmosfere profesionalnosti, kolegijalnosti i uključivosti u samoj gradskoj upravi, gradskim poduzećima i ustanovama. Svi koji rade zakonito, pošteno i na dobrobit građanki i građana grada imat će svoje mjesto u gradskom sustavu.

Ovaj grad počiva na svakom komunalnom radniku, svakom radniku u kulturi, obrazovanju, zdravstvu i sektoru skrbi, svakom službeniku gradske uprave, odnosno svakom od vas koji svakodnevno osiguravate da Grad funkcionira. Kvaliteta života, razvoj i napredak ovog grada ovise o našem zajedničkom radu za kvalitetniji život svih građanki i građana Zagreba.

Danas otvaramo novo poglavlje, i pozivam vas da ono označi pozitivnu prekretnicu u priči ovog velikog, stoljetnog i divnog grada".

A Tomaševića čeka nimalo lak zadatak. Kako je i sam rekao, stanje gradskih financija nešto gore nego što je očekivao, ali kaže, ne bi pretjerivao. Nakon primopredaje Tomašević je prvo održao sastanak s pročelnicom za financije.

- Stanje doista nije dobro i to smo manje više znali, ali za sve to postoje rješenja i mi smo optimistični - poručio je.

Nije želio iznositi detalje o iznosu duga u gradskoj blagajni jer, navodi, to ne bi dalo cijelu sliku. No to će biti jedan od najvećih izazova koji se odmah moraju početi rješavati. Tu je i pitanje žičare, a na sastanku je informiran kako je revizija za taj projekt u tijeku.

Očekuje rezultate kako bi se vidjelo što se tu uspjelo naći vezano za nepravilnosti, odnosno odgovornost za preplaćivanje projekta, koji je veliki uteg za ZET jer je on taj na kojemu je kredit od pola milijarde kuna. Tomašević je napomenuo i kako je u interesu grada da sljemenska žičara čim prije počne raditi, po uvjetom da je sigurna i da ne narušava kvalitetu života građana, kako bi mogla što prije počela ostvarivati prihode.

- Kredit već dolazi na naplatu, a prihoda nema nikakvih - rekao je Tomašević.

