Tomi Horvatinčiću treći put će presuditi. Ali nepravomoćno...

Sudac Općinskog suda u Šibeniku Ivan Jurišić objavit će danas presudu Tomi Horvatinčiću. Posrnulom tajkunu bit će to treća presuda za pomorsku nesreću u šibenskom akvatoriju od 16. kolovoza 2011.

No kako je i u ovom slučaju riječ o nepravomoćnoj presudi na koju stranke u postupku imaju pravo žalbe, do njezine pravomoćnosti proći će još neko vrijeme.

Horvatinčiću sude jer je gliserom naletio i prešao preko jedrilice pa su talijanski nautičari Francisco Salpietro i Marinella Salpietro Patel bačeni u more. Od zadobivenih ozljeda supružnici su preminuli. Dan uoči presude medijima su se emotivnim pismom na engleskom jeziku obratili sin i kći poginulog para, Federico i Gaia Salpietro: 'Nadamo se da ćemo od sutra krenuti u svjetliju budućnost, a Hrvatska postati sigurnija'. Treće suđenje Horvatinčiću počelo je lani u listopadu.

Je li imao sinkopu?

Godinu dana ranije sutkinja Maja Šupe nepravomoćno ga je oslobodila odgovornosti, no Županijski sud u Zadru u svibnju 2018. poništio je oslobađajuću presudu uz obrazloženje da su razlozi za oslobađajuću presudu u znatnoj mjeri proturječni, posebice u dijelu u kojem je sutkinja prihvatila sinkopu kao razlog zbog kojeg je Horvatinčića oslobodila krivnje.

Sutkinja Šupe bila je i predsjednica sudskog vijeća koje je Horvatinčića na prvom suđenju, u studenom 2015., proglasilo krivim, osudivši ga na 20 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine. Kod odluke o presudi ključnim bi se moglo pokazati sinkopa. Horvatinčić je, naime, u obrani ustvrdio kako se nesreća ne bi dogodila da nije pao u nesvijest.

'Tražimo zatvorsku kaznu'

- Pa ne mogu ja naručiti sinkopu kao da naručujem na džuboksu - rekao je prošli tjedan. Postojanje sinkope, što je naziv za iznenadni, kratkotrajni, potpuni gubitak svijesti, koja je Horvatinčića navodno obuzela u trenutku prije nesreće, sudske vještakinje sa sigurnošću ne mogu ni tvrditi ni opovrgnuti.

- Horvatinčić nije htio ubiti te ljude, nije mogao reagirati jer je ostao bez svijesti. Neosporno je da je ostao bez svijesti i snimke pokazuju suženje vratne kralježnice. Sinkopa se ne može izmisliti i ona postoji. Nije Tomo kriv što mu doktori nisu postavili dijagnozu ranije. Tek kad je do kraja odlučio to istjerati, utvrđena je sinkopa - ustvrdio je Horvatinčićv branitelj Branko Bajica. Tužiteljica Irena Senečić ustvrdila je kako je Horvatinčić i poslije nesreće, od 2015. do 2017., napravio pet prekršaja cestovnog prometa i nije se žalio niti ga je bilo strah sinkope.

- Tražimo kaznu zatvora i zabranu upravljanja svim vozilima - rekla je tužiteljica.

1. Osam godina od nesreće

Tomo Horvatinčić je 16. kolovoza 2011. godine u šibenskom akvatoriju, nedaleko od Primoštena, motornom jahtom Santa Marina naletio na jedrilicu Santa Pazienza, na kojoj je bio talijanski bračni par Francisco Salpietro i Marinella Salpietro Patel, koji su od zadobivenih ozljeda preminuli.

2. Nisu spomenuli zdravstvene probleme...

Inspektor sigurnosti plovidbe šibenske lučke kapetanije Boris Seljanovski tvrdi da kod sastavljanja zapisnika nakon nesreće ni Horvatinčić ni Anica Đerda Dilber, koja je bila s njim na motornoj jahti, nisu spominjali zdravstvene probleme i da je Horvatinčić sam skicirao kuda se kretao.

3. Sad je imao zdravstvene probleme...

Nešto sam ga pitala i nije mi odgovorio. Glava mu je bila prema dolje i ruke su mu bile u neprirodnom položaju, kao da je bio u nesvjestici. Prodrmala sam ga i viknula Tomo. Trgnuo se i rukama se pokušao pridržavati po komandnoj ploči. Nakon toga sam osjetila udarac, svjedočila je Đerđa Dilber.

4. 'Skica govori da nije bilo sinkope'

Skica koju je okrivljeni napravio nepuna četiri sata nakon nesreće govori da Horvatinčić nije bio u nesvijesti, jer da jest, ne bi je mogao napraviti. Ona odgovara svemu što je kasnije utvrđeno radarima i kaže da sinkope nije bilo, kaže Ognjen Frangeš, opunomoćenik obitelji Salpietro.

5. Miljević: Skica nije zakonit dokaz

Horvatinčić se branio šutnjom pa sve ono što je prije učinio nije zakoniti dokaz. Pomorska skica ne može predstavljati dokaz i ne može se upotrebljavati. Ako se provede nezakonit dokaz, to predstavlja tešku povredu sudskog postupka, ustvrdio je Horvatinčićev odvjetnik Veljko Miljević.

6. Opa, opa, stigla je sinkopa!

Sutkinja Maja Šupe u studenom 2015. nepravomoćno je Horvatinčića osudila na 20 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine. Viši sud naložio je ponovno suđenje. Obrana je uvela sinkopu, vještaci su rekli da je to moguće, pa ga je Šupe nepravomoćno oslobodila.

7. 'Bog me poslao da pomažem'

Užasno me žalosti kad u medijima o meni govore kao o bezosjećajnoj osobi, filantropija je ugrađena u meni. Bog me poslao na zemlju da pomažem ljudima. Pomažem velikom broju ljudi, spajam ih s liječnicima, plaćam im liječenja, zavapio je Horvatinčić nakon jedne od rasprava.