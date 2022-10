Tomislav Josić tvrdi: Nismo protiv posjeta Porfirija, ali se događa na nezgodan dan

No smatraju da je to nezgodan datum jer je tada 31. obljetnica pogibije generala Blage Zadre.

Josić je na konferenciji za novinare poručio kako im ne smeta što će u nedjelju Porfirije posvetiti pravoslavnu crkvu Sv. Nikolaja u Vukovaru, ali bi voljeli da se to održalo na neki drugi dan, a ne onda kada se Vukovarci prisjećaju u Domovinskom ratu ubijenog generala Zadre.

Zakon o Vukovaru kao mjestu pijeteta se ne primjenjuje

"Svi mi koji živimo u Vukovaru trebali bi razgovarati o nekim stvarima pa onda ovakvih problema ne bi bilo", kazao je.

U Hrvatskoj je na snazi Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnom domovinskog pijateta, koji lijepo izgleda i zvuči, ali se često ne primjenjuje, o čemu svjedoči upravo nedjeljni dolazak Porfirija.

"Tko god je taj posjet dogovarao morao je znati neke datume značajne za Vukovarce i to uzeti u obzir. Moglo se drugačije dogovoriti i svi bi bili zadovoljni jer mi nemamo ništa protiv toga da se na radostan način nešto proslavi nakon obnove i blagoslovi", rekao je Josić.

Smatra da se takve stvari događaju "jer su u državne institucije postavljeni podobni, a ne sposobni", te izrazio sumnju da do toga možda dolazi i radi "raznih političkih trgovina".

Josić tvrdi da ga zovu ljudi i pitaju hoće li biti prosvjeda protiv dolaska Porfirija i dodaje kako u Vukovaru živi dosta branitelja oboljelih od PTSP-a, pa ne zna što kome može pasti na pamet.

"Sada nas neki prozivaju da smo krivi i da bi to trebali spriječiti, a to ne možemo jer Vukovar je otvoreni grad i u njega može doći tko god želi. Trebalo je samo malo više razumijevanja ljudi na vlasti i do ovakvih problema ne bi dolazilo", kaže Josić.

Mlinarić: Posjet Porfirija je provokacija

Posjet Porfirija Vukovaru saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić ocijenio je provokacijom podsjetivši da su 18. studeni, dan sloma obrane Vukovara, i 16. listopad, dan pogibije Blage Zadre, upisani u vukovarsku povijest crnim slovima.

"U Vukovar na taj dan dolazi Porfirije sa 11 vladika, među kojima se nalazi i Ćulibrk koji je bio niški specijalac i bio na Vukovaru. To je čista provokacija. Pričamo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onoj istoj koja je prije dva mjeseca odlikovala Vojislava Šešelja", rekao je Mlinarić.

Ustvrdio je kako on, kao pripadnik vukovarskog Turbo voda koji je gledao pogibiju Zadre zna što se 16. listopada 1991. godine dogodilo na Trpinjskoj cesti, ali ne znaju Plenković, Jandroković i ekipa iz HDZ-a koji "nisu bili tamo i nisu riskirali svoj život da Zadru izvuku mrtvog".

Premijera Andreja Plenkovića optužio je kao glavnog krivca za dolazak Porfirija jer smatra da je to mogao spriječiti.

Napomenuo je da vukovarskim braniteljima nije palo na pamet u ratu rušiti pravoslavnu crkvu, dok je srpski agresor katoličke crkve rušio nemilice.

"To je razlika između njih i nas, između Blage Zadre u Porfirija, ali je Andreju Plenkoviću bliži Porfirije", ustvrdio je Mlinarić.

