'VELIKI ISKORAK'

Tomislav Šuta najavio zabranu prodaje alkohola u Splitu od 21 sat do 6 sati ujutro

Piše HINA,
Foto: Zvonimir Barisin

To će biti veliki iskorak za Split, a vidimo da će i ostali gradovi postupiti slično, kazao je Šuta I podsjetio kako u centru Splita postoji mnogo trgovina alkoholnih pića tzv. liquor shopova ocijenivši to neprimjerenim

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u subotu je najavio da će na temelju zakona biti zabranjena prodaja alkoholnih pića na splitskom području od 21 sat do 6 sati ujutro zbog sigurnosti i zaštite javnog reda i mira, rekavši da će se o tim zakonskim izmjenama, koje je zatražio Grad Split, raspravljati u Saboru idućeg tjedna.

- Po prijedlogu zakonodavca izmjena i dopuna Zakona o trgovini bit će zabrana prodaje alkohola od 21 sat do šest sati ujutro, što podrazumijeva da će svaki grad i općina imati pravo donijeti odluku o tomu i mi ćemo taj prijedlog dati u javno savjetovanje a potom na Gradskom vijeću donijeti odluku o tomu - rekao je Šuta na konferenciji novinare.

Dodao je da takve mjere imaju cilj povećanje sigurnosti građana, zaštitu javnog reda i mira te unapređenje kvalitete života u gradskim četvrtima.

- To će biti veliki iskorak za Split, a vidimo da će i ostali gradovi postupiti slično - kazao je Šuta.

Pri tomu je podsjetio kako u centru Splita posljednjih nekoliko godina postoji mnogo trgovina alkoholnih pića tzv. liquor shopova ocijenivši to neprimjerenim.

Šuta  je izrazio zadovoljstvo što su Vlada i Ministarstvo gospodarstva uvažili zahtjev Grad Splita za izmjenu Zakona o trgovini koja se odnosi reguliranje prodaje alkoholnih pića, a o kojem će se raspravljati sljedećeg tjedna u Saboru.

