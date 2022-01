Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je u petak kako su imenovanjem članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga "povrijedili zakon koji više ne postoji" te smatra kako nisu pogriješili time što su se vodili Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ustvrdilo je u petak da su Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet prekršili Zakon o sprečavanju sukoba interesa imenovanjem članova Uprave i Nadzornog odbora Holdinga jer su imenovanja donesena bez prethodnog prijedloga zagrebačke Gradske skupštine. No, prema novom Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, za takvu povredu više nije predviđena nikakva sankcija.

"Povrijedili smo zakon koji više ne postoji, taj članak više ne postoji u zakonu, a i tada je, kada su naša imenovanja nastala, Povjerenstvo tražilo da se taj članak izbriše jer su i sami bili svjesni da je u sukobu s člancima Zakona o lokalnoj samoupravi", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Dodao je kako se iz toga vidi da i sama odluka Povjerenstva nije bila jednoglasna.

"Neću sada davati komentare, ali što se nas tiče, mislim da nismo ništa pogriješili i da smo se vodili Zakonom o lokalnoj samoupravi koji je kasniji i poseban zakon u odnosu na članak koji je i tada Povjerenstvu bio sporan. Zato su tražili da ga Sabor promijeni, što je u međuvremenu i učinjeno", pojasnio je gradonačelnik.

Jagićev tvit je potpuno neprimjeren

Vezano za savjetnika stranke Možemo Josipa Jagića koji je na Twitteru komentirao tvit kako "nitko nije poubijao više katoličkih svećenika od Hrvata ljevičara" napisavši, kaže, ironično "dobra stara vremena". Nakon toga je naišao na osudu javnosti, a Tomašević je rekao kako je s njime razgovarao.

"On je i sam rekao da je taj tvit bio neprimjeren, ispričao se radi toga. I ja isto smatram da je taj tvit bio potpuno neprimjeren. Mogu samo reći isto kao i on, a to je da je bilo kakva sumnja, poziv, odobravanje nasilja ili bilo što što bi se moglo tako interpretirati - potpuno neprihvatljivo", poručio je Tomašević.

Upitan hoće li u Holdingu doista biti više od 500 otkaza, gradonačelnik je odgovorio kako je brojka vezana uz višak predmet savjetovanja između Uprave i sindikata koje traje.

"Postoje dopisi i sastanci koji se cijelo vrijeme odvijaju i vjerujem da će se na kraju utvrditi ono što je doista višak, da će oni koji su višak dobiti otpremnine u skladu s kriterijima, a vjerujem da će dio radnika i sam otići. U svakom slučaju, svi se slažu da u Holdingu ima itekako viška radnika i svi se slažu da se to treba riješiti u hitnom roku", objasnio je.

Za preokret u Holdingu nije dovoljno smanjiti broj zaposlenih, važna je i kontrola javne nabave

Tomašević je podsjetio na dug Holdinga od pet milijardi kuna koji trenutno ne može servisirati, dodavši da je situacija s gubitcima neodrživa te je potreban preokret, što se ne može postići samo smanjenjem broja zaposlenika, nego i kontrolom javne nabave i drugim poslovnim modelima.

"U kombinaciji bi to trebalo biti dovoljno da Holding konačno dođe na nulu, odnosno da više nije gubitaš. To mora hitno doći ove godine, jer već sljedeće godine moramo refinancirati dug, tj. obveznice koje dolaze na naplatu", rekao je.

Upitan hoće li onda doći do poskupljenja svih usluga, odgovorio je 'o tom potom'. Podsjetio je kako su danas predstavili model za cijenu odvoza otpada prema kojem je za fiksni dio usluga Zagreb među jeftinijim gradovima. Ne očekuje znatna povećanja, a posebno ne svih usluga u Holdingu.

"Isto tako, s obzirom na inflaciju i povećanje cijene energenata, ne može se ništa isključiti. Sve ćemo komunicirati na vrijeme, ali ono što je nužno, uz sve ovo što radimo, da Holding više ne bude gubitaš", poručio je Tomašević.