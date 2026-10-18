Tommy Grupa: Izlazak na burzu omogućit će veća ulaganja

Tommy Grupa, jedan od najvećih domaćih prehrambeno-trgovačkih sustava, podnijela je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za odobrenje Prospekta u sklopu priprema za inicijalnu javnu ponudu dionica i uvrštenje na Zagrebačku burzu.

Inicijalnom javnom ponudom,kako navodi, Grupa planira ponuditi manjinski vlasnički udio između 25 i 27 posto te prikupiti između 180 i 200 milijuna eura. Sva prikupljena sredstva bit će usmjerena u daljnji rast i razvoj Grupe, a prilikom kupnje dionica posebni uvjeti očekuju zaposlenike i članove Tommy programa vjernosti. Uz Tommy kao vodeći maloprodajni lanac u Dalmaciji, u sastavu Tommy Grupe su i Bobis, kultna splitska pekarnica i slastičarnica te Petason koji upravlja lancem proizvodnje i distribucije svježeg mesa i mesnih prerađevina.

Tomislav Majić: Izlazak na burzu omogućit će veća ulaganja

Osnivač Tommyja Tomislav Mamić izajavio je kako zahvaljujući integriranom ustavu, kojim povezuju maloprodaju, proizvodnju hrane, distribuciju i mrežu domaćih proizvođača, svojim kupcima osiguravaju kvalitetu i dostupnost i u uvjetima promjenjivih tržišnih okolnosti. Ovakav poslovni model, istaknuo je, daje nam otpornost i veću kontrolu nad poslovanjem, a održivost takvog pristupa potvrđuju i poslovni rezultati Tommy Grupe koja bilježi kontinuirani rast. Dodao je kako će izlazak na burzu Grupi omogućiti veća ulaganja, intenzivniji rast i dodatno jačanje kompanije. U protekloj 2025. godini Tommy Grupa ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 757,5 milijuna eura, što je prosječni godišnji rast od 10,8 posto u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Na kraju 2025. godine EBITDA je iznosila 76,3 milijuna eura odnosno 11,6 posto više nego godinu ranije, dok je neto dobit bila 33,2 milijuna eura. Snažan rast nastavljen je i u 2026. godini te je u prvih osam mjeseci Tommy Grupa ostvarila ukupne prihode od gotovo 570 milijuna eura, što je rast od 9,5 posto. Unatoč rastu troškova osoblja za 8,8 posto uslijed širenja mreže trgovina i rasta plaća, poslovni rashodi rasli su sporije od prihoda pa je EBITDA porasla 18,0 posto, na 63,6 milijuna eura, dok je neto dobit iznosila 30,5 milijuna eura, uz rast od 21,4 posto. Promatrano kroz posljednjih dvanaest mjeseci (rujan 2025. – kolovoz 2026.), ukupni prihodi Grupe prvi su put premašili 800 milijuna eura te iznose 807,1 milijun eura, dok je EBITDA dosegla gotovo 86 milijuna eura, što je čak 12,7 posto više nego u cijeloj 2025. godini.

Neto dobit 16,2 posto više nego u 2025. godini

Neto dobit je iznosila 38,6 milijuna eura, odnosno 16,2 posto više nego u 2025. godini. Tommy Grupa oduvijek je vodila konzervativnu politiku zaduživanja, a posljednjih godina dodatno smanjuje neto dug, koji danas iznosi manje od jedne godišnje EBITDA-e. Tommy Grupa planira izlazak na burzu do kraja studenog. Prikupljena sredstva planira uložiti u širenje maloprodajne mreže otvaranjem novih trgovina, akvizicije u Hrvatskoj i regiji Adria, proširenje proizvodnih kapaciteta Bobisa te širenje njegove maloprodajne mreže. Namjera je i modernizacija poslovnih aplikacija uz unaprjeđenje korisničkog iskustva i optimizaciju troškova. „Tommy smo gotovo 35 godina gradili zajedno sa zaposlenicima, kupcima i partnerima, a sada želimo ubrzati ulaganja u nove trgovine, proizvodnju i razvoj cijele Grupe, napomenuo je mamić i dodao kako će zaposlenicima i vjernim kupcima omogućiti da postanu suvlasnici. Naglasio je kako otaje većinski vlasnik i vjeruje u budućnost kompanije. Tommy nosi moje ime, ali izgradilo ga je mnogo ljudi i važno mi je da im otvorimo mogućnost sudjelovanja u njegovu daljnjem razvoju“, rekao je Mamić i dodao da će s budućim dioničarima Tommy Grupa graditi isti odnos povjerenja kakav je godinama građen sa zaposlenicima, kupcima i partnerima. Tommy Grupa je jedna je od najvećih domaćih prehrambeno-trgovačkih sustava koja povezuje maloprodaju, proizvodnju hrane i distribuciju. Uz vodeći maloprodajni lanac u Dalmaciji Tommy, Grupu čine Bobis, splitska pekarnica i slastičarnica s tradicijom duljom od 70 godina te Petason, koji povezuje proizvodnju i distribuciju svježeg mesa. Grupa posluje kroz gotovo 300 prodajnih mjesta u 10 hrvatskih županija i izravno zapošljava oko 5.500 ljudi, a indirektno podupire gotovo 28.000 radnih mjesta u Hrvatskoj. Tommy Grupa podupire 1,05 posto hrvatskog BDP-a, a čak 92 posto ukupne vrijednosti nabave Tommy Grupe ostvaruje se s domaćim dobavljačima. Grupa kontinuirano ulaže u zajednicu kroz potporu sportu, humanitarnim projektima te kulturnim i lokalnim inicijativama.