Tomo Medved: Neka nas snaga domoljublja ujedini u izgradnji još snažnije Hrvatske!

Piše HINA,
Sveta Nedelja: Svečano otkrivena ploča s nazivom Ulica Roberta Erdelja, poginulog hrvatskog branitelja

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved čestitao je Dan državnosti s porukom i pozivom da nas snaga domoljublja koja je bila vodilja u najtežim vremenima i danas ujedini u izgradnji još snažnije Hrvatske

Na Dan državnosti Republike Hrvatske s ponosom i zahvalnošću prisjećamo se povijesnog trenutka kada je ostvarena stoljetna težnja hrvatskog naroda za samostalnom, slobodnom i suverenom državom. 30. svibnja 1990. počelo je novo poglavlje naše nacionalne povijesti. Sloboda i suverenost izborene u Domovinskom ratu bile su početak stvaranja moderne i  demokratske Republike Hrvatske, istaknuo je u čestitki Medved.

Naša država, naglasio je, utemeljena je na vrijednostima koje baštinimo iz Domovinskog rata - zajedništva i domoljublja hrvatskih branitelja i našeg naroda predvođena prvim predsjednikom RH dr. Franjom Tuđmanom.

S posebnim poštovanjem i zahvalnošću prisjećamo se svih poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Slobodu koju danas uživamo dugujemo njihovoj hrabrosti i nesebičnoj žrtvi za domovinu. Obiteljima poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, svim hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata te hrvatskom narodu u domovini i diljem svijeta čestitam Dan državnosti, poručio je ministar branitelja.

Ponosno proslavimo ovaj dan, vođeni povijesnim nasljeđem i snagom zajedništva. Neka nas snaga domoljublja koja nas je vodila u najtežim vremenima i danas ujedini u izgradnji još snažnije Hrvatske. Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska!, stoji na kraju čestitke potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomo Medved.

