Tonino Picula za 24sata: Merkel je dugo gledala Vučiću kroz prste i sada imamo problem

Povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos predstavila je u utorak u Bruxellesu godišnji Paket o proširenju EU, izvješće o napretku zemalja kandidata za članstvo u EU-u, koje sadrži oštre kritike na račun Srbije, ali i pohvale za susjednu Crnu Goru.

Dodala je da Srbija, kako bi napredovala prema članstvu, mora „hitno preokrenuti nazadovanje u pogledu slobode izražavanja i akademskih sloboda te osigurati napredak u izbornom okviru“.

Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula otkrio nam je što ovakva prva jasna osuda znači za Vučića i srbijanski put u EU, ali i pojašnjava zašto je EU dugo gledala Vučiću kroz prste.

Foto: Fred MARVAUX

- Ključna poruka iz novog izvješća o Srbiji jest da vlast u Beogradu uporno deklarira orijentiranost prema EU dok u stvarnosti nema napretka u tzv. fundamentalnim područjima. Dominiraju ocjene o stagnaciji ili čak nazadovanju. Unatoč postojećem institucionalnom okviru, stvarna provedba reformi znatno usporava, osobito u područjima neovisnosti pravosuđa, slobode medija i integriteta izbora - objasnio nam je Tonino Picula i dodao što ovo izvješće konkretno znači za Srbiju i Aleksandra Vučića.

- Povjerenica Kos je najavila sankcije i posljedice ako srpski lideri ne prestanu s optužbama da je EU odgovorna za političku krizu u Srbiji. U Europskom parlamentu smo tražili ciljane pojedinačne sankcije protiv onih koji su odgovorni za teška kršenja zakona i ljudskih prava u Srbiji, uključujući one koji su naredili i proveli nasilje nad mirnim prosvjednicima. Ne treba zaboraviti da su pristupni pregovori o članstvu proces u kome se kristaliziraju stavovi institucija i država članica o stanju u državi kandidatu za članstvo. Stagnacija procesa koja traje četiri godine ipak puno govori o raspoloženju prema zbivanjima u Srbiji. Važno je znati da od otvaranja do zatvaranja pristupnih pregovora s nekom zemljom kandidatkinjom za članstvo u EU treba donijeti oko 150 zajedničkih odluka na razini Europskog vijeća. Teško će biti u institucijama EU postići konsenzus o otvaranju novih poglavlja s Beogradom - upozorio je Picula.

Beograd: Vučić došao ispred Narodne skupštine i pružio podršku "junaku iz Ćacilenda" | Foto: M.M./ATA Images/PIXSELL

Dodao je da su vrata EU i dalje otvorena Srbiji, usprkos negativnoj ocjeni, ali da prije toga moraju donijeti poteze koji će stubokom promijeniti odnos Beograda prema temeljnim vrijednostima EU.

- Istaknuto je kako će Srbija moći vjerodostojno napredovati na svom europskom putu tek kada građani osjete da su sudovi neovisni, civilno društvo slobodno, a izbori pošteni. Srbija mora donijeti jasne strateške odluke - uskladiti se s europskim vrijednostima i vanjskopolitičkim stajalištima te preokrenuti nazadovanje u području temeljnih prava ako želi zamah u pristupnom procesu. Dilema nema: europska budućnost Srbije ostaje dostižna - ali samo na temelju stvarnih, mjerljivih reformi i vjerodostojnih institucionalnih promjena - naglasio je izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju.

Otkrio nam je i koga vidi kao odgovornog na dugu šutnju u briselskim hodnicima o prosvjedima u Srbiji i brutalnom postupanju sa studentima.

- Predugo je odnos EU prema Vučićevom Beogradu bio neopravdano blag. Bruxelles je, osim Europskog parlamenata, ignorirao sve očitije jačanje autokracije i s njom povezane korupcije, slabljenje institucija pravne države i odbacivanje temeljnih vrijednosti EU. Nije bilo adekvatne reakcije ni nakon odlaska Vučića u Moskvu na Putinovu vojnu paradu ili šikaniranja i protjerivanja građana EU iz Srbije. Nedavnu posjetu Ursule von der Leyen Beogradu vidim kao nešto suzdržaniju u izrazima podrške vlastima od ranijih, ali to nije dovoljno. Predsjednica Komisije u svom govoru o stanju Unije bila je konačno kritična prema Netanjahuu, ali recimo Vučića nije ni spomenula kao primjer šefa države kandidata za ulazak u EU koji potiče i tolerira antieuropski narativ i odbija prihvatiti važne europske politike. Danas se taj odnos ipak postupno mijenja. Na nedavnoj plenarnoj sjednici EP izglasali smo vrlo kritičnu Rezoluciju o polarizaciji i sve jačoj represiji u Srbiji. Njene odjeke moguće je prepoznati i u novom izvješću Komisije o stanju u Srbiji - rekao je i prstom uperio u bivšu kancelarku Merkel.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

- Smatram da je politika dugogodišnjeg gledanja kroz prste ovom režimu, ponajviše zbog utjecaja bivše kancelarke Merkel, donijela probleme koje je danas teško, ali potrebno korigirati. Nažalost, Europska pučka stranka i dalje drži SNS u pridruženom članstvu. U toj grupaciji vjerojatno i dalje postoje neki koji imaju razumijevanja za Vučićevu politiku, premda je to sve nelagodnija pozicija. Politika podržavanja takvih lidera pod krinkom stabilnosti je bila dugoročno promašaj. Ukratko, urušavanje demokracije se toleriralo u ime stabilnosti, ali danas u Vučićevoj Srbiji manjka i demokracije i stabilnosti. Ali njega se ne smije podcijeniti. Njegova valuta su glad EU za strateškim materijalima i s tim povezan oportunizam utjecajnih država članica - upozorio je Picula.

Posebnu pažnju privlače kontradiktorni potezi i izjave srbijanskog predsjednika. Prvo kaže da će Srbija ući u EU do kraja ovog desetljeća, a onda istu EU proziva za obojenu revoluciju.

- To je programirana konfuzija jer je za režim jedino bitno što će biti objavljeno u visoko kontroliranim medijima, a takvih je daleko najviše u Srbiji. Osim toga, poznato je da Vučić svojim inozemnim sugovornicima uglavnom govori ono što oni žele čuti. Volim reći da optužbe o sponzoriranju Obojene revolucije od strane EU služe samo za farbanje domaće javnosti. Bez gospodarskih i financijskih veza s EU srpska ekonomija bi kolabirala u kratkom roku - rekao nam je gospodin Picula.

Foto: Brigitte HASE

Smatra da na promjene u Srbiji mogu utjecati dva konteksta u interakciji. Onaj, naravno, u Srbiji i vanjski kontekst kojeg predstavlja EU, ali ne samo ona. Bruxelles će sve više inzistirati na punom usklađivanju s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a jer zemlja kandidatkinja ne može vječno balansirati između nespojivih saveza. Pogotovo ako se radi s geopolitičkim rivalima same EU od kojih je jedan - Rusija - neposredno ugrožava.

Smatra da je Srbija prevelika i bitna da EU od nje odustane. Odbio je usporedbu situacije s oporbom koja danas praktički i ne postoji i prije 25 godina kada su se nasuprot Miloševiću iskristalizirali Koštunica pokojni Đinđić.

- Bez obzira na stanje u Srbiji, EU ne smije odustati od Srbije. Riječ je o najvećoj i najutjecajnijoj državi na zapadnom Balkanu. Zbivanja u Srbiji imaju odraza i na prilike u nekoliko susjednih država pa i na politiku proširenja u cjelini. Percepcija Unije u Srbiji nije dobra što je posljedica dugotrajnog djelovanja više faktora. Vučićev režim je kontinuirano demonizirao institucionalnu oporbu koja se često i sama znala marginalizirati svojim taktikama. Javno mnijenje je impregnirano režimskom propagandom, osobito favoriziranjem kulta ličnosti i antizapadnim narativom. U takvim okolnostima masovni građanski pokret otpora, iniciran zahtjevima studenata, predstavlja novu dinamiku. Međutim, taj pokret mora zadržati intenzitet, evoluirati i jasnije artikulirati političke pozicije. Mislim da traženje analogije s događanjima od prije 25 godina nije produktivno - poručio nam je Tonino Picula

Foto: Marko Djurica

U kontekstu promjene vlasti neki smatraju da bi Vučića mogao naslijediti netko još radikalniji od njega.

- Pokazalo se kako je često lakše promijeniti autoritarnu vlast nego otkloniti uzroke njenog nastanka. Da bi napredovala, čak neovisno o članstvu u EU, Srbija se konačno mora emancipirati od mitova i politika koje su je i dovele u trenutačno stanje. Od svih postsocijalističkih država koje su postale članice EU nakon 2004. godine, tijekom integracijskih procesa niti jedna se, kao Srbija, nije morala suočavati s tolikim brojem posljedica katastrofalno loših odluka iz svoje bliže prošlosti. Citirao bih Dragoljuba Mićunovića koji je jednom rekao “da je Srbija iskoristila sve šanse za donošenje pogrešnih odluka i da će pravi napredak države biti moguć tek kada do promjena dođe u dubini društva - rezonira Picula.

Nije tajna da na njegovu ulogu i djelovanje ne gledaju blagonaklono u službenom Beogradu. Tako su krajem prošle godine Vučićevi portparoli objavili friziranu fotografiju SDP-ovog političara i proglasili ga ustašom. Rekao nam je da se ne boji pritisaka i prijetnji.

- Ovaj posao sam prihvatio potpuno svjestan svih posljedica koje s njim dolaze. Dugo sam u politici i nikada nisam bio rutiner. S pritiscima i neugodnostima se znam nositi. Na temelju stečenog iskustva, želim dati svoj doprinos politici proširenja EU i u ovom zahtjevnom procesu kada je riječ o Srbiji - zaključio je Picula.