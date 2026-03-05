Dobila 14 godina! Tri muškarca je izbola nožem od 22 cm: 'Tada sam pila litru žestice dnevno...'

Tonka Čogelja nepravomoćno je osuđena na 14 godina zatvora za dva pokušaja ubojstva i jedan pokušaj teškog ubojstva jer je zadnja žrtva njen partner. Riječ je o seriji napada nožem koja su se dogodila u razmaku od četiri mjeseca na istoj lokaciji. Već tad su policijska priopćenja bila intrigantna jer su male šanse da se ista kaznena djela dogode na istom mjestu u kratkom vremenskom roku, a da nisu povezana.

Nakon trećeg napada, kojem su svjedočili i građevinski radnici koji su se zatekli u dvorištu zgrade gdje je Čogelja živjela, policija je uspjela otkriti što se dogodilo i povezati tri žrtve te Čogelju. Ova priča je zapravo tužan podsjetnik do čega ovisnost o alkoholu i drogi dovodi, ako se ne liječi na vrijeme. Čogelja, po svemu sudeći, imala je predispozicije da bude članica društva, da doprinosi, da normalno živi. Umjesto toga, završila je iza rešetaka. I sama je to rekla u svojoj obrani.

- Ne znam stvarno od kud početi. Moja obrana nije upućena da makne odgovornost, odgovorna sam što sam se dovela u stanje da ne mogu upravljati postupcima, da ne mogu normalno funkcionirati, da ne mogu zadržati poslove, da sam razorila obitelj, što sam se dovela u takvo stanje. Shvatila sam koliko su alkohol i droga promijenile strukturu moje ličnosti, ne prepoznajem se, nisam takva osoba, nikad nisam nikome htjela nešto nažao učiniti. Svjesna sam da moram odgovarati za svoje postupke. Dobila sam mjeru obaveznog liječenja u zatvoru što nije evidentno pomoglo, nije bilo psihijatra ni stručne osobe. Na slobodi nisam tražila pomoć ali dvije godine nisam pila ni drogirala se. Upala sam u to društvo i opet se počela drogirati i piti. Prevršilo je svaku mjeru, pila sam po litru žestice dnevno. Želim pomoć i želim liječenje više od svega pa molim da mi se djelomično da kazna, djelomično bolničko liječenje. Da nešto pozitivno izađe iz ove kazne - zavapila je u sudnici.

Međutim, zakonski ne postoji mogućnost da se kazna razdjeli na prisilno liječenje u bolnici i zatvor, nego joj je određena mjera obveznog liječenja u zatvoru. Ona i njena branitelja smatraju da je to neadekvatno. Dobila je i obavezno psihijatrijsko liječenje u zatvoru, jer su vještaci zaključili da i bez alkohola i droga nepravilno reagira na stres, frustracija dovodi do agresije, a supstance samo pojačaju težinu onoga što napravi u tom stanju. U početku je tvrdila da se ničega ne sjeća, međutim, medicinski vještaci su zaključili da nema amneziju, nego se jednostavno ne želi prisjetiti. U svojoj obrani, prisjetila se dijelova događaja, a ono što tvrdi ide njoj na ruku.

⁃ Prisjetila sam se nekih događaja što se tiče H.V, ne sjećam se ništa osim da je bio kod mene. Ne sjećam se razgovora ni tijeka. Zvala sam ga ujutro da ga pitam što se dogodilo jer se ne sjećam ničega. On mi je poklopio slušalicu. Više nismo bili u kontaktu. Nisam se sjećala što se dogodilo pa sam ga zato zvala. Nisam vidjela nikakve tragove krvi u stanu - rekla je Čogelja za drugu žrtvu.

Međutim, ubola ga je ispred još jedne osobe, koja kao i žrtva, tvrdi da ga je ubola u trbuh u hodniku svog stana, ničim izazvana. Medicinska dokumentacija dokazuje da je tražio pomoć u bolnici, te da ga je ubola 10 centimetara iznad pupka. Sud je zaključio da je preživio stjecajem sretnih okolnosti, a da je Čogelja znala što radi te da to gdje ga je ubola kao i činjenica da mu nije pomogla nakon, dokazuje da je imala namjeru da ga ubije. Za ovaj pokušaj ubojstva je dobila četiri godine zatvora. Kad je u pitanju prva žrtva, Čogelja tvrdi da je sjeo na nju i šaketao ju, međutim sud joj ne vjeruje iz nekoliko razloga. Prvi je taj što je D.J. dopratila u Traumatologiju u Draškovićevoj, pa ju je nekoliko ljudi vidjelo. Sud ne vjeruje da mi bilo koji medicinski djelatnik ignorirao ozljede, da ih je imala. Drugi razlog je iskaz taksista koji ih je vozio, koji također nije vidio na njoj nikakve ozljede.

⁃ Vidjela sam ga dva puta u životu, prvu večer je bio simpa, bilo mi ga je žao, pričao je kako je uništio svoju karijeru drogom, prespavao je kod mene. Dogovorili smo se sljedeću večer da dođe, a kad je došao, držao me zatočenu u stanu. Donio je svakome za šut, ja sam kupila kokain i počastila ga. Rekla sam mu da ide doma, nije htio izaći iz mog stana. Razbjesnio se, sjeo je na mene i šaketao me. Ja sam se uspjela izvući, uzela sam nož i mislila sam da će stati. Bojala sam se za svoj život. Lice mi je bilo izobličeno do neprepoznatljivosti, imam slike. Ubola sam ga jer sam se bojala za svoj život, a on nije htio izaći iz mog stana. Nisam se mogla od šoka sjetit broja policije, ne sjećam se koga sam zvala. Uzeo mi je mobitel iz ruke i nije dozvolio da ikoga zovem. Ne sjećam se točno gdje sam ga ubola. Nije htio otići dok ne potroši sav kokain i moj heptanon. Otpratila sam ga do hitne u Draškovićevoj s taksijem i otišla sam doma kad su ga preuzeli doktori. Vratio se u moj stan po svoj ruksak, pustila sam ga da uđe, on opet nije htio izaći iz stana, ispričavao se da mu je žao, da sam ja draga djevojka, da je to sve zbog kokaina i da nije takav. Vidio je na stolu moj Helex i pitao može li uzeti. Rekla sam da može pa je zaspao. Uzela sam ključeve od stana, otišla u podrum i nazvala treću žrtvu da mi dođe pomoći izbaciti ga iz stana. On je rekao da neće imati posla s mojim vucibatinama. Molila sam ga da dođe pa je rekao da ga može pozvati na kavu. Vratila sam se u stan, probudila D.J. i T.J. ga je nazvao i pozvao na kavu. Otišao je. Sljedeći put se vratio po svoje stvari koje sam mu dala kroz prozor, nisam ga htjela pustiti u stan - rekla je Čogelja.

Sud je ovaj iskaz ocijenio neistinitim i da služi samo tome da umanji njenu odgovornost.

- Sud cijeni iskaz žrtve, kao i taksista koji ih je vozio kao istinitim. Žrtva je u sudnici rekla da ju nije napao niti silovao te da okrivljena može sama to i potvrditi. Ona je bila prisutna, te taj dan ni ona ni njena braniteljica nisu imale prigovora na njegovo svjedočenje. Tek kasnije se u obrani sjetila navodnog napada. Napad se dogodio iznenada, kad su se žrtva i okrivljena u šali otimali za bočicu Heptanona, a žrtva je rekao 'Hoćeš li i mene ispikati'. Tad okrivljena odlazi po nož i ubada ga. U njenom stanu su pronađeni biološki tragovi krvi žrtve. Životno je nelogično da nitko od medicinskih djelatnika nije na njoj primijetio ozljede koje navodi, kao ni da ga je nakon takvih ozljeda opet pustila u stan. Vještaci kažu da nema amneziju. Žrtva je preživjela pukom slučajnošću - rekla je sutkinja.

D.J. je na hitnu došao s dvije rane u prsima i jednom obrambenom rakom na ruci. Za pokušaj njegovog ubojstva je dobila četiri godine.

Za treću žrtvu, T.J., Čogelja je dobila najveću kaznu, osam godina. Naime, sud je povjerovao nekoliko svjedoka i samoj žrtvi da je s Čogeljom bio u intimnoj vezi.

- Moj pas je pao kroz prozor i bio dva dana u stacionaru u Heinzlovoj s longetama. Zvala sam ga da mi da novac da to platim i uzmem svog psa. Došao je kod mene. On je spavao, ja sam cijelu noć bila žesticu i razmišljala o suicidu. Popila sam puno tableta za spavanje, histerizirala sam i vikala da više ne želim ovako živjeti, da sam se uništila. Te tablete koje sam popila su počele djelovati i ne sjećam se što se dalje dogodilo. Omamile su me. Sjećam se da je majstor kucao na moj prozor da mi vrati mobitel, kasnije sam u spisu pročitala da me policija našla u stanu bez svijesti - rekla je Čogelja u obrani.

Tad su ju i sutkinja i tužiteljica pitale o tome kakav odnos su imali. Tužiteljica ju je podsjetila da je na ispitivanju rekla da ima kokainsku padavicu i da se ničega ne sjeća, da je imala spuštene rolete te da ne zna ni koji dan i vrijeme su bili. Čogelja je rekla da s T.J. nije bila u nikakvoj vezi, da ju nije privlačio, te da je od njega samo posuđivala novac.

- Da, bila sam jednom beskućnica, bilo me strah da ću opet tako. Bile su još dvije osobe od kojih sam uzimala novac - rekla je.

Tužiteljicu i sutkinju je zanimalo zašto onda T.J. tvrdi da su bili u vezi, da su išli na večere, da je upoznao njenu obitelj te da su se družili svaka dva do tri dana.

- Mislim da je to rekao u policiji da mi pomogne, da me ne omalovaži zbog novca, da time opravda što mi je pomagao - rekla je i dodala da se ne sjeća velikog dijela svog života te da T.J. poznaje oko osam godina.

Na pitanje što je pita te večeri, Čogelja odgovara da je bila ili votka ili domaća rakija jer je to uvijek imala u frižideru. Obrana je predložila da suoče T.J. i Čogelju oko prirode njihove veze, jer ako su bili u vezi onda optužba za pokušaj teškog ubojstva bliske osobe stoji, ako nisu, onda se mora promijeniti. Sud je to odbio jer su i drugi svjedoci potvrdili Čogeljinu i njegovu vezu.

- Iako žrtva u svom iskazu pokušava umanjiti odgovornost okrivljene zbog prirode njihove veze, govoreći da je ozljede zadobio jer je pokušao oduzeti nož kojim je ona sebe htjela raniti, sud u to ne vjeruje. Svjedoci, među kojima je i građevinski radnik, čuli su vikanje u stanu, ženski glas, a potom i vidjeli kako okrivljena na žrtvu nasrće s nožem u zraku dok mu iz prsa, gdje je uboden u lijevu stranu, curi krv. Okrivljena se zaustavila tek kad je svjedok vrisnuo. Vidjeli su i žrtvu kako iskače kroz prozor i odbacuje nož, uz riječi 'K**va me ubola'. To nije nespretan splet okolnosti nego namjera optužene da žrtvu liši života. To potvrđuje i medicinska dokumentacija, kao i očevid tijekom kojeg je pronađen kuhinjski nož duljine oštrice 22 centimetra na kojem je bila krv žrtve, dok je na dršci pronađen DNA okrivljene - rekla je sutkinja.

I on je preživio spletom okolnosti, odnosno jer mu je odmah pružena medicinska pomoć, a nož je promašio tanke žile koje su bile vrlo blizu. Da nije, preminuo bi.

- Obrana je isticala da bi optužena bila neubrojiva dok su vještaci utvrdili da je bila bitno smanjeno ubrojiva, da je teško ovisna o alkoholu i supstancama, da ima poremećaj ličnosti, psihoorganski sindrom te manje kontrolira impulzivnost. Prosječnih je psihomotornih sposobnosti, a alkohol i opijati dominiraju godinama njenim ponašanjem. Smanjeno je kritična prema konzumaciji alkohola i droga kao i prema svom ponašanju, u stanju frustracije postaje svadljiva i agresivna. Osjetljiva je na narcističke napade, odnosno ono što ona smatra omalovažavanjem, a prema mišljenju vještaka to je karakterno uvjetovano i prisutno i kad nije pod utjecajem alkohola i psihoaktivnih tvari - rekla je sutkinja.

Objedinjena joj je kazna za sva tri događaja od 14 godina, od čega će se oko godina i pol oduzeti jer je već toliko u istražnom zatvoru. Oslobođena je plaćanja sudskih troškova jer je nezaposlena, a ako odradi cijelu kaznu i ne bude puštena na uvjetnu, još tri godine će ju pojačano nadzirati. Kao olakotne okolnosti prihvaćeno je to što je bila bitno smanjeno ubrojiva, što prije nije kazneno osuđivana i činjenica da su prve dvije žrtve dobile lakše ozljede. Kao otegotne okolnosti sud navodi upornost u kaznenim djelima jer je u kratkom roku izbola tri osobe na isti način, raniju prekršajnu kažnjavanost za prekršaj s elementima nasilja kad je s nožem upala u stan gdje su bile dvije turistkinje te činjenica da njeni postupci pokazuju izravnu namjeru da žrtve liši života. Ovo je nepravomoćna presuda i može se na nju žaliti. Ni ona ni njena odvjetnica se nisu pojavile na izricanju presude.