Top usmrtio kuburaša: Pucanje iz kubura stoljetna je tradicija u Zagorju. Evo kakav je to običaj

Ono što je trebao biti još jedan svečani i veseli Uskrsni ponedjeljak u Dvoru Veliki Tabor, ispunjen zvukom kubura i pucnjevima iz topova u slavu najvećeg kršćanskog blagdana, u djeliću sekunde pretvorilo se u poprište nezamislive tragedije.

Stoljetna tradicija, koja svake godine okuplja brojna kuburaška društva i stotine posjetitelja, zavijena je u crno nakon što je jedan od topova nenadano opalio i na mjestu usmrtio 55-godišnjeg Srećka Juričana, člana Kuburaškog društva "Desinićka kubura".

Kod Dvora Velik Tabor top usmrtio muškarca

Nesreća se dogodila oko 15:15 sati pred očima najmanje 500 okupljenih, među kojima je bilo i mnogo obitelji s djecom. Top je, kako navode svjedoci tragedije, nekoliko puta zaredom zatajilo i nije htio opaliti. Nakon što je naposljetku ipak ispalio, Juričan je prišao kako bi ga ponovno napunio za sljedeći pucanj.

U tom trenutku, dok se nalazio ispred cijevi, top je bez ikakvog upozorenja ponovno opalio. Silina detonacije bila je kobna. Na mjestu događaja zavladali su panika i vriska. Brojni posjetitelji svjedočili su prizoru koji su opisali kao stravičan.

​- Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čovjeka - ispričao je za Zagorje.com jedan od svjedoka.

Pucanje iz kubura i topova na Uskrsni ponedjeljak duboko je ukorijenjen običaj u Hrvatskom zagorju. Riječ je o stoljetnoj tradiciji kojom kuburaška društva, čuvari ovog povijesnog naslijeđa, pucnjevima slave najveći kršćanski blagdan. Tradicija seže još u razdoblje borbi protiv Osmanlija, kada je pucanje imalo obrambenu i signalnu funkciju. S vremenom je ta praksa prerasla u važan dio običaja te se i danas njeguje kao simbol tradicije, identiteta i zajedništva.

Manifestacije poput one u Dvoru Veliki Tabor svake godine okupljaju stotine posjetitelja i brojna društva. Program tradicionalno započinje predstavljanjem društava u atriju dvorca, nakon čega slijedi prikaz punjenja kubura i načina pucanja te postrojavanje oko dvorca popraćeno pucnjevima.

U manifestaciji sudjeluju brojna kuburaška društva, a u trenutku nesreće na lokaciji bilo najmanje 500 ljudi. Predsjednik Kuburaškog društva Gromovnik iz Svete Nedelje Ivica Pilko za RTL je kazao kako je ovo najveća tragedija u povijesti kuburaštva.

- Mogu samo reći što sam vidio jer je bilo prošlo prvo pucanje, nakon kojeg smo se mi odvojili. Onda se napravi krug, napuni se kubura i došli smo na poziciju za drugi krug. Ljudi koji su punili topove bili su ispod nas, ispod kaskada, potpuno odvojeni, bilo je i osiguranje i sve je bilo kako treba. Kad smo se mi približili za drugo pucanje, čuo se strašan prasak, a ljudi kod dvorca blizu topa počeli su vrištati. Bilo je i mladih ljudi, djece... U tom trenutku sam digao pogled i vidio da nešto leti po zraku. Nisam bio svjestan što je to dok drugi nisu došli i rekli da je poginuo čovjek - rekao je Pilko.

Od tragično poginulog Srećka opraštaju se brojni prijatelji, poznanici i obitelj.

- Volio si oldtimere traktore, volio si i svoj top, kuburaško društvo, volio si ljude, ali i oni tebe... Bio si velika dobričina, čovjek velikoga srca. Nažalost, dragi Srećko, u zadnjem našem razgovoru rekao si mi 'život je nepredvidiv, danas jesi, sutra te više nema. Nažalost, od danas tebe više nema. Prijatelju dragi, neka te čuvaju anđeli, počivaj u miru i laka ti ova zagorska gruda - stoji u jednoj od javnih objava na društvenim mrežama, uz objavljenu fotografiju iz arhive portala Zagorje.com.