Toplinski val udara Australiju, vatrogasci se bore s požarima

IMAO RAZLOGA ZA SLAVLJE

Sokol raširio krila: Pogledajte rasplesanog eurozastupnika na šanku kafića u Strasbourgu

STRASBOURG - Na Twitteru kruži snimka rasplesanog eurozastupnika HDZ-a Tomislava Sokola i to na šanku. Potvrdio nam je da je u srijedu navečer u noćnom klubu proslavio kraj ovog zasjedanja na kojem mu je usvojeno izvješće o europskom prostoru za zdravstvene podatke, kojem je izvjestitelj. Uz to prije dva tjedna izabran je i za potpredsjednika Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. A kako to da je zaplesao na šanku? - To je klub u kojem plesanje na šanku nije nikakav problem i gdje je to dio uobičajenog repertoara - navodi Sokol. Napominje i kako u taj klub dolaze ostali eurozastupnici i njihovi asistenti iz različitih grupacija što je bio slučaj i te večeri.