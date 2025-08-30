Obavijesti

News

Komentari 0
SELA POD VODOM

Tornado pogodio sjever Italije: Čupao stabla, uništio krovove...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tornado pogodio sjever Italije: Čupao stabla, uništio krovove...
1
Foto: Alexander Wolf/DPA

Jake oluje pogodile su velike dijelove Italije, posebno na sjeveru gdje je nanesena velika šteta, rekli su u subotu dužnosnici za hitne slučajeve

U Lombardiji je tornado iščupao nekoliko stabala i otkinuo krovove s kuća oko 40 kilometara sjeveroistočno od Milana, prema vatrogasnoj službi. Tuča s komadima leda promjera do osam centimetara pogodila je i Pijemont, oštetivši brojne automobile, uništivši krovove i polja. U Varzu, na granici sa Švicarskom, ulice su se nakon proloma pretvorile u blatne potoke. Dijelovi sela su poplavljeni, a dvije kuće morale su biti evakuirane.

Vatrogasna služba primila je više od 200 poziva u roku od 12 sati, uključujući Lecco blizu jezera Como i Padovu.

Dan prije, hitne službe su odgovorile na oko 1300 hitnih poziva diljem zemlje zbog oluje.

Očekuje se da će vrijeme tijekom vikenda ostati promjenjivo.

TEŠKA NESREĆA Strava u Jadranu. Muškarac pao s broda, zahvatio ga propeler: 'Sin ga je pokušavao spasiti...'
Strava u Jadranu. Muškarac pao s broda, zahvatio ga propeler: 'Sin ga je pokušavao spasiti...'

Agencija za civilnu zaštitu izdala je žuto upozorenje za subotu u nekoliko regija, uključujući Lombardiju, Veneto, Toskanu, Umbriju, Emiliju-Romagnu, Kampaniju, Apuliju i Kalabriju.

Izdana su upozorenja na daljnje grmljavinske oluje, obilne kiše, poplave i moguća klizišta.

Prema prognozama talijanske meteorološke službe, situacija bi se trebala znatno smiriti u nedjelju. Tada se u mnogim dijelovima zemlje očekuje sunce i porast temperature.

Dok se sjever zemlje bori s kišom i olujama, na jugoistoku u blizini Leccea na jadranskoj obali izbio je veliki požar, zbog čega su stanovnici evakuirani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
NAKON TRAGIČNE SMRTI

VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče
OPREZ VOZAČIMA

FOTO Kaos na cestama: Kolona od 6 km zbog sudara, a zbog vode zatvorena A1 kod Ravče

Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025