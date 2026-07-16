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DIPLOMATSKI SKANDAL

Totalna eskalacija nakon utakmice. Argentina: Britanski ratni brod je ušao u naše vode!

Piše Filip Sulimanec,
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Totalna eskalacija nakon utakmice. Argentina: Britanski ratni brod je ušao u naše vode!
Foto: Reuters/X
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U priopćenju objavljenom u srijedu navečer, Pablo Quirno, argentinski ministar vanjskih poslova, optužio je Kraljevsku mornaricu za „vojni upad” u argentinske vode

Argentina je optužila britanski ratni brod za ilegalan ulazak u njezine vode, samo nekoliko sati nakon pobjede protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva, piše Independent.

U priopćenju objavljenom u srijedu navečer, Pablo Quirno, argentinski ministar vanjskih poslova, optužio je Kraljevsku mornaricu za „vojni upad” u argentinske vode.

Ustvrdio je da je HMS Medway ušao u argentinske vode ranije u srpnju bez službene obavijesti vladi. U svom priopćenju naveo je da je britanskom veleposlanstvu uručena „službena prosvjedna nota” kako bi se izrazio „najsnažniji prigovor” na taj postupak.

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Foto: Amanda Perobelli

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka nekoliko reprezentativaca Argentine tijekom proslave razvilo je transparent na kojem se Falklandski otoci, koje Argentina naziva Malvini (Las Malvinas), prikazuju kao argentinski teritorij.

Oglasio se i Piers Morgan koji je izvrijeđao Argentince te se nada da će ih Španjolska pobjediti.

 - Beskrupulozni gadovi. Nadam se da će ih Španjolska u finalu razbiti jednako teško kao što smo ih mi razbili u Falklandskom ratu - komentirao je poznati novinar argentinski transparent.

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 - Kraljevska ratna mornarica i njezin brod HMS Medway (P223) završili su posjet Punta Arenasu u Čileu, jačajući suradnju između ključnih saveznika. Osoblje je posjetilo ključne objekte Čileanske ratne mornarice kako bi se upoznalo s njihovim sposobnostima - objašnjeno je zašto se brod nalazi tamo.

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