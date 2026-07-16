Totalna eskalacija nakon utakmice. Argentina: Britanski ratni brod je ušao u naše vode!

Argentina je optužila britanski ratni brod za ilegalan ulazak u njezine vode, samo nekoliko sati nakon pobjede protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva, piše Independent.

U priopćenju objavljenom u srijedu navečer, Pablo Quirno, argentinski ministar vanjskih poslova, optužio je Kraljevsku mornaricu za „vojni upad” u argentinske vode.

Lol. Looks like Argentina got a reminder who owns the Falklands after the post match banner stunt.



Full translation:



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ARGENTINE CUBLICA



OFFICIAL STATEMENT



MALVINAS ISSUE: THE ARGENTINE REPUBLIC PROTESTS TO THE UNITED KINGDOM OVER THE UNCONSULTED MOVEMENTS OF HMS MEDWAY… pic.twitter.com/IqwGwV7D1b — AvScanNZ 🇳🇿 (@NZ_Trav) July 16, 2026

Ustvrdio je da je HMS Medway ušao u argentinske vode ranije u srpnju bez službene obavijesti vladi. U svom priopćenju naveo je da je britanskom veleposlanstvu uručena „službena prosvjedna nota” kako bi se izrazio „najsnažniji prigovor” na taj postupak.

Foto: Amanda Perobelli

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka nekoliko reprezentativaca Argentine tijekom proslave razvilo je transparent na kojem se Falklandski otoci, koje Argentina naziva Malvini (Las Malvinas), prikazuju kao argentinski teritorij.

Oglasio se i Piers Morgan koji je izvrijeđao Argentince te se nada da će ih Španjolska pobjediti.

Classless pr*cks.

I hope Spain beat them as badly in the Final as we beat them in the Falklands War. pic.twitter.com/mC1YWVWfIb — Piers Morgan (@piersmorgan) July 16, 2026

- Beskrupulozni gadovi. Nadam se da će ih Španjolska u finalu razbiti jednako teško kao što smo ih mi razbili u Falklandskom ratu - komentirao je poznati novinar argentinski transparent.

- Kraljevska ratna mornarica i njezin brod HMS Medway (P223) završili su posjet Punta Arenasu u Čileu, jačajući suradnju između ključnih saveznika. Osoblje je posjetilo ključne objekte Čileanske ratne mornarice kako bi se upoznalo s njihovim sposobnostima - objašnjeno je zašto se brod nalazi tamo.