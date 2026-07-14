Sin Maradone: Utakmica s Engleskom bit će posebna. Sjećamo se Falklanda i mrtvih

Sin legendarnog 'malog zelenog' Diego Armando Maradona Sinagra najavio je polufinalni susret s Engleskom u nacionalnom, patriotskom tonu. Argentinci su na ovom Svjetskom pokazali kako ne zaboravljaju poraz iz 1982.

- Za sve Argentince i Maradonine navijače bit će to poseban susret, jedan koji podsjeća na sve o Falklandskom ratu i našoj braći koja su tamo poginula, i na ono što se dogodilo mom tati ‘86. - rekao je Maradona junior za Marcu.

- Nikad nisam imao priliku upoznati Messija, ali nosim ga u srcu, kao i svi Argentinci, i zaslužuje osvojiti još jedan naslov. On je najbolji od "ljudi", jer se moj "stari" ne može usporediti ni s kim na ovoj zemlji – rekao je sin koji radi kao trener, a očevu razinu nikada nije dostigao.