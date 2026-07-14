Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKE TENZIJE

Sin Maradone: Utakmica s Engleskom bit će posebna. Sjećamo se Falklanda i mrtvih

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Sin Maradone: Utakmica s Engleskom bit će posebna. Sjećamo se Falklanda i mrtvih
Foto: Juha Tamminen
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Za sve Argentince i Maradonine navijače bit će to poseban susret, jedan koji podsjeća na sve o Falklandskom ratu i našoj braći koja su tamo poginula, i na ono što se dogodilo mom tati ‘86., rekao je Maradona junior

Admiral

Sin legendarnog 'malog zelenog' Diego Armando Maradona Sinagra najavio je polufinalni susret s Engleskom u nacionalnom, patriotskom tonu. Argentinci su na ovom Svjetskom pokazali kako ne zaboravljaju poraz iz 1982.

- Za sve Argentince i Maradonine navijače bit će to poseban susret, jedan koji podsjeća na sve o Falklandskom ratu i našoj braći koja su tamo poginula, i na ono što se dogodilo mom tati ‘86. - rekao je Maradona junior za Marcu.

UOČI ARGENTINE VIDEO Kakav vremeplov! Nekoć je Maradona savjetovao Kanea: Englez to sada ide iskoristiti....
VIDEO Kakav vremeplov! Nekoć je Maradona savjetovao Kanea: Englez to sada ide iskoristiti....

- Nikad nisam imao priliku upoznati Messija, ali nosim ga u srcu, kao i svi Argentinci, i zaslužuje osvojiti još jedan naslov. On je najbolji od "ljudi", jer se moj "stari" ne može usporediti ni s kim na ovoj zemlji – rekao je sin koji radi kao trener, a očevu razinu nikada nije dostigao. 

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo je na pragu pojačanja iz PSG-a, a u Rijeku se vraća 'odbjegli sin'
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo je na pragu pojačanja iz PSG-a, a u Rijeku se vraća 'odbjegli sin'

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...
VIDEO: VRATIO SE SLAVEN

Bilić: Prvo ću popričati s Lukom. Pokradeni smo na ovom SP-u! A ako ja nisam dovoljno desno...

Nisam pričao s Dalićem, čekao sam da me potvrde. Imam neke godine i ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Prošao sam puno toga, s Kustićem sam u kontaktu već dvije godine
Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino
FOTO: TAJNA DUGOVJEČNOSTI

Dijeta, polifazni san, 'nevidljivi trening'... Evo zašto Modrić, Perišić i Ronaldo stare kao vino

Modrić, Perišić i Ronaldo briljiraju u dobi u kojoj su drugi duboko u mirovini! Tajna? Nevjerojatna disciplina, posebni treninzi i dijete koje graniče sa znanošću. Ovi velikani prkose zakonima prirode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026