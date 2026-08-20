TRAGEDIJA Auto pao s dizalice blizu Siska, poginuo muškarac

Muškarac (54) poginuo je u srijedu nakon što je na njega palo vozilo s dizalice. Nesreća je bila oko 20 sati u mjestu Sunja, nedaleko Siska.

- U dvorištu prilikom popravka vozila koji je bio podignut dizalicom, došlo je do skliznuća vozila s dizalice i pada na 54-godišnjaka uslijed čega je isti smrtno stradao - navodi policija.





Na mjestu događaja je obavljen očevid te slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.