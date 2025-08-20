Osobni automobil austrijskih registracija sletio je s ceste. Intervenirala je hitna, a policijski očevid još je u tijeku
UŽAS NA CESTI
Tragedija blizu Bjelovara: Auto sletio s ceste, poginula je žena
Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći na izlazu iz mjesta Berek u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u noći s utorka na srijedu.
Policija je dojavu zaprimila nekoliko minuta nakon ponoći te su utvrdili kako je riječ o automobilu austrijskih registracija koji je sletio s ceste.
Na mjestu suvozača nalazila se ženska osoba koja je poginula, a muškarac koji je upravljao automobilom na mjestu nesreće zatečen je u svjesnom stanju, no također je ozlijeđen te su ga prevezli u bolnicu.
Kako javljaju iz policije, očevid je još u tijeku, a cesta nije zatvorena za promet.
