UŽAS NA CESTI

Tragedija blizu Bjelovara: Auto sletio s ceste, poginula je žena

Piše Julia Očić,
Tragedija blizu Bjelovara: Auto sletio s ceste, poginula je žena
Osobni automobil austrijskih registracija sletio je s ceste. Intervenirala je hitna, a policijski očevid još je u tijeku

Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći  na izlazu iz mjesta Berek u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u noći s utorka na srijedu.

Policija je dojavu zaprimila nekoliko minuta nakon ponoći te su utvrdili kako je riječ o automobilu austrijskih registracija koji je sletio s ceste.

Na mjestu suvozača nalazila se ženska osoba koja je poginula, a muškarac koji je upravljao automobilom na mjestu nesreće zatečen je u svjesnom stanju, no također je ozlijeđen te su ga prevezli u bolnicu.

Kako javljaju iz policije, očevid je još u tijeku, a cesta nije zatvorena za promet.

