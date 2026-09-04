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STRAŠNA TRAGEDIJA

Tragedija kod Gornjeg Vakufa: Dječak (6) poginuo vozeći quad

Piše 24sata,
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Tragedija kod Gornjeg Vakufa: Dječak (6) poginuo vozeći quad
Foto: canva, ilustracija
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Vozilo se prevrnulo, dijete ga je vozilo na privatnoj parceli..

U mjestu Dražev Dolac kod Gornjeg Vakufa u petak navečer poginulo je šestogodišnje dijete koje je vozilo quad, javlja Bljesak.

Vozilo se prevrnulo, dijete ga je vozilo na privatnoj parceli...

Nesreća se dogodila oko 18:15 sati u petak. Dječak je prevezen u Dom zdravlja, gdje je, nažalost, konstatirana njegova smrt.

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Očevid će utvrditi detalje ove tragedije.

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