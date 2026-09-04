Vozilo se prevrnulo, dijete ga je vozilo na privatnoj parceli..
STRAŠNA TRAGEDIJA
Tragedija kod Gornjeg Vakufa: Dječak (6) poginuo vozeći quad
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U mjestu Dražev Dolac kod Gornjeg Vakufa u petak navečer poginulo je šestogodišnje dijete koje je vozilo quad, javlja Bljesak.
Vozilo se prevrnulo, dijete ga je vozilo na privatnoj parceli...
Nesreća se dogodila oko 18:15 sati u petak. Dječak je prevezen u Dom zdravlja, gdje je, nažalost, konstatirana njegova smrt.
Očevid će utvrditi detalje ove tragedije.
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