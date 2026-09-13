Od 22.50 sati zatvorena je dionica državne ceste DC 10 Križevci - Gradec. Promet se odvija obilazno: Križevci - Sveti Ivan Žabno i obrnuto
ZATVORENA CESTA
Tragedija kod Križevaca: Jedna osoba poginula u prometnoj
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Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u nedjelju oko 20.50 sati na dionici državne ceste DC 10 Križevci - Zagreb. Operativno komunikacijski centar Policijske uprave koprivničko-križevačke zaprimio je dojavu o slijetanju osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka izvan ceste.
Od 22.50 sati zatvorena je dionica državne ceste DC 10 Križevci - Gradec. Promet se odvija obilazno: Križevci - Sveti Ivan Žabno i obrnuto.
Na mjestu nesreće se obavlja očevid.
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