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ZATVORENA CESTA

Tragedija kod Križevaca: Jedna osoba poginula u prometnoj

Piše Iva Tomas,
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Tragedija kod Križevaca: Jedna osoba poginula u prometnoj
Foto: PU zagrebačka
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Od 22.50 sati zatvorena je dionica državne ceste DC 10 Križevci - Gradec. Promet se odvija obilazno: Križevci - Sveti Ivan Žabno i obrnuto

Jedna je osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći u nedjelju oko 20.50 sati na dionici državne ceste DC 10 Križevci - Zagreb. Operativno komunikacijski centar Policijske uprave koprivničko-križevačke zaprimio je dojavu o slijetanju osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka izvan ceste.

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Od 22.50 sati zatvorena je dionica državne ceste DC 10 Križevci - Gradec. Promet se odvija obilazno: Križevci - Sveti Ivan Žabno i obrnuto.

Na mjestu nesreće se obavlja očevid.

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