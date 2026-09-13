VIDEO Tucaković o požaru na Braču: 'Izbacili smo skoro 5000 tona vode u 977 naleta iz zraka'

Ako kažem da je ovdje izbačeno 4.960 tona vode i ostvareno 977 naleta naših zračnih snaga, to dovoljno govori o velikom angažmanu naših pilota, kanadera i posada, odnosno svega onoga što se ovdje radilo i događalo, uključujući premještanje i pregrupiranje snaga tijekom samoga požara, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, nakon sastanka kriznog stožera u Milni na Braču. Osim njega, na sastanku su bili potpredsjednik Vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

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Pokretanje videa... VIDEO Milna: Izjave nakon sastanka kriznog stožera o stanju na požarištu na otoku Braču | Video: 24sata/pixsell

Blaženko Boban pohvalio je znanje i koordinaciju vatrogasaca...

- Noć je bila takva kakva je, ali to bračko srce, srce vatrogasaca, i dodat ću: iznimno znanje vatrogasaca, u koje sam se jučer uvjerio, je uistinu ovo sve skupa spasilo. Ali i koordinacija na svim razinama, od interventnih službi pa sve do hitnih službi, i na kopnu i na otoku, i hvala vam od srca svima, poručio je župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Dalmatinski portal dodaje i kako se tijekom dana stabiliziralo stanje 76-godišnje žene koja je teško ozlijeđena noćas.