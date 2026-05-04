TRAGEDIJA KOD NAŠICA Jedna osoba poginula, dvije u bolnici

Jedna je 20-godišnja osoba poginula na mjestu, a dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći u ponedjeljak oko 19.35 sati u Breznici Našičkoj. Vozilo je sletjelo s ceste, a ozlijeđene su prevezli u bolnicu u Našice, priopćila je PU osječko-baranjska.

Cesta je zatvorena za sav promet, a očevid je u tijeku.