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NA PODRUČJU BRAČAKA

TRAGEDIJA KOD ZABOKA Jedna osoba poginula u nesreći!

Piše Iva Tomas,
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TRAGEDIJA KOD ZABOKA Jedna osoba poginula u nesreći!
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Zbog prometne nesreće od 20.15 sati za sav je promet zatvorena županijska cesta ŽC2264 na dionici od Bračaka do Dubrave Zabočke

Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se u utorak navečer dogodila na području Bračaka kod Zaboka. Prema prvim informacijama policije, nesreća se dogodila oko 19.45 sati na županijskoj cesti ŽC2264 u Bračaku. Osobni automobil sletio je s ceste, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, piše net.hr.

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Zbog prometne nesreće od 20.15 sati za sav je promet zatvorena županijska cesta ŽC2264 na dionici od Bračaka do Dubrave Zabočke.

Policijski očevid je u tijeku, nakon čega bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima nesreće.

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