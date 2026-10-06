TRAGEDIJA KOD ZABOKA Jedna osoba poginula u nesreći!

Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se u utorak navečer dogodila na području Bračaka kod Zaboka. Prema prvim informacijama policije, nesreća se dogodila oko 19.45 sati na županijskoj cesti ŽC2264 u Bračaku. Osobni automobil sletio je s ceste, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, piše net.hr.

Zbog prometne nesreće od 20.15 sati za sav je promet zatvorena županijska cesta ŽC2264 na dionici od Bračaka do Dubrave Zabočke.

Policijski očevid je u tijeku, nakon čega bi trebalo biti poznato više informacija o okolnostima nesreće.