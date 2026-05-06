Tragedija na A1: Dvije osobe poginule u slijetanju vozila s ceste. Jedna osoba ozlijeđena!

Dvije su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći u srijedu poslijepodne na autocesti A1, nedaleko od odmorišta Vukova Gorica, u smjeru mora. Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo oko 13.50 sati kada je vozilo iz zasad neutvrđenih razloga sletjelo s kolnika, javlja Radio Mrežnica.

Iako je na mjestu preminula jedna osoba, naknadno su konstatirali i smrt druge osobe. Treća osoba je ozlijeđena.

Zbog očevida i posljedica nesreće, promet se na tom dijelu autoceste odvija otežano, i to kroz dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Na dionici se stvorila i kolona vozila.

Policija će nakon očevida utvrditi sve okolnosti ove nesreće.