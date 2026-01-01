Tragedija na Silvestrovo: Zbog prebrze vožnje mladić poginuo u prometnoj nesreći u Glini

U Glini je na Silvestrovo poginuo 27-godišnji vozač kad je zbog neprilagođene brzine udario u stup javne rasvjete, izvijestili su u četvrtak iz policije.

Teška nesreća dogodila se oko 21 sat u Vukovarskoj ulici u Glini gdje je 27-godišnjak upravljao automobilom sisačkih registracija te je dolaskom do zavoja, uslijed neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom, sletio van kolnika i udario u metalni stup javne rasvjete.

U prometnoj nesreći je poginuo, a njegovo tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a policija će nadležnom državnom odvjetništvu u svezi ove prometne nesreće dostaviti izvješće.