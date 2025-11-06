Obavijesti

News

Užas u Splitu: Vozač motocikla poginuo u teškoj prometnoj nesreći. Sudario se s autom...

Piše Veronika Miloševski,
Užas u Splitu: Vozač motocikla poginuo u teškoj prometnoj nesreći. Sudario se s autom...
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Policija osigurava mjesto događaja i s obzirom na to da je otežano prometovanje po potrebi fizički regulira promet

Smrtno je stradao vozač motocikla u prometnoj nesreći koja se u 12 sati dogodila na križanju Velebitske ulice i Solinske ceste u Splitu, piše Dalmatinski portal. Sudario se s automobilom.

- Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja i s obzirom na to da je otežano prometovanje po potrebi fizički reguliraju promet - poručila je policija.

