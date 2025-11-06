Policija osigurava mjesto događaja i s obzirom na to da je otežano prometovanje po potrebi fizički regulira promet
SLUŽBE NA TERENU
Užas u Splitu: Vozač motocikla poginuo u teškoj prometnoj nesreći. Sudario se s autom...
Čitanje članka: < 1 min
Smrtno je stradao vozač motocikla u prometnoj nesreći koja se u 12 sati dogodila na križanju Velebitske ulice i Solinske ceste u Splitu, piše Dalmatinski portal. Sudario se s automobilom.
- Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja i s obzirom na to da je otežano prometovanje po potrebi fizički reguliraju promet - poručila je policija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku