Užas u Splitu: Vozač motocikla poginuo u teškoj prometnoj nesreći. Sudario se s autom...

Smrtno je stradao vozač motocikla u prometnoj nesreći koja se u 12 sati dogodila na križanju Velebitske ulice i Solinske ceste u Splitu, piše Dalmatinski portal. Sudario se s automobilom.

- Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja i s obzirom na to da je otežano prometovanje po potrebi fizički reguliraju promet - poručila je policija.