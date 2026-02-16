Tragedija u Austriji: Dvojica muškaraca poginula u lavini

Dvojica austrijskih daskaša na snijegu koji su bili izvan staza na glečeru Stubai u Tirolu na zapadu Austrije poginula su u lavini, objavila je u ponedjeljak policija.

Muškarci u dobi od 37 godina, koji se nisu vratili nakon što su otišli na snijeg, locirani su u nedjelju navečer, ali su spasilačke službe "samo mogle konstatirati smrt", rekla je austrijska policija u priopćenju nakon velike potrage koja je uključila spasioce, pse i dronove.

Lavine širom Alpi već su uzele živote desetaka ljudi od početka sezone, a mnoga su skijališta izdala upozorenje na opasnost od lavina.

U regiji u kojoj se dogodio najnoviji incident, posljednjih je dana zbog velikih količina novog snijega na snazi upozorenje na lavine razine 4 na ljestvici od 5.

U susjednoj Italiji, dvoje je skijaša poginulo u lavini u nedjelju a treći je u teškom stanju.