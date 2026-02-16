Obavijesti

News

Komentari 0
IZDANA UPOZORENJA

Tragedija u Austriji: Dvojica muškaraca poginula u lavini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Austriji: Dvojica muškaraca poginula u lavini
Ilustracija | Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Lavine širom Alpi već su uzele živote desetaka ljudi od početka sezone, a mnoga su skijališta izdala upozorenje na opasnost od lavina...

Admiral

Dvojica austrijskih daskaša na snijegu koji su bili izvan staza na glečeru Stubai u Tirolu na zapadu Austrije poginula su u lavini, objavila je u ponedjeljak policija. 

Muškarci u dobi od 37 godina, koji se nisu vratili nakon što su otišli na snijeg, locirani su u nedjelju navečer, ali su spasilačke službe "samo mogle konstatirati smrt", rekla je austrijska policija u priopćenju nakon velike potrage koja je uključila spasioce, pse i dronove.

OTROVALA GA JE?! Njegovateljica u Austriji čuvala milijunaša. Unajmila dvojnika, krivotvorila oporuku. Uhitili je!
Njegovateljica u Austriji čuvala milijunaša. Unajmila dvojnika, krivotvorila oporuku. Uhitili je!

Lavine širom Alpi već su uzele živote desetaka ljudi od početka sezone, a mnoga su skijališta izdala upozorenje na opasnost od lavina.

U regiji u kojoj se dogodio najnoviji incident, posljednjih je dana zbog velikih količina novog snijega na snazi upozorenje na lavine razine 4 na ljestvici od 5.

U susjednoj Italiji, dvoje je skijaša poginulo u lavini u nedjelju a treći je u teškom stanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026