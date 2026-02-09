Njegovateljica u Austriji čuvala milijunaša. Unajmila dvojnika, krivotvorila oporuku. Uhitili je!

Austriju potresa slučaj smrti bogatog udovca iz Donje Austrije, koji je godinama nakon pogreba ponovno završio u fokusu istražitelja. Tamošnji Kronen Zeitung u nedjelju je objavio kako je zbog sumnje na ubojstvo i tešku prijevaru u pritvoru završila bivša njegovateljica 86-godišnjeg Hansa Güntera, milijunaša bez djece i vlasnika nekadašnjeg trgovačkog lanca.

Slučaj je potvrđen i s najviših policijskih razina. Načelnik kriminalističke policije Donje Austrije Stefan Pfandler potvrdio je za ORF da je istraga u tijeku te da se čekaju rezultati obdukcije, osobito toksikološki nalazi, koji bi trebali pokazati je li smrt uzrokovana trovanjem. Paralelno se provjerava i vjerodostojnost oporuke za koju se sumnja da je krivotvorena.

Hans Günter preminuo je u veljači 2021. godine, a tada se smatralo da je uzrok smrti zapletaj crijeva. Obdukcija nije obavljena i tijelo je brzo pokopano. Tek gotovo četiri godine kasnije, u prosincu prošle godine, donesena je odluka o ekshumaciji.

Prema pisanju Kronen Zeitunga, sve se zakompliciralo kada se pojavila sumnja da je njegovateljica, čiji je identitet u medijima zaštićen i navodi se kao Susanne M., naslijedila cjelokupno bogatstvo krivotvoreći oporuku. Riječ je o imovini koja uključuje dvije vile s velikim zemljištem u elitnoj četvrti te znatnu količinu gotovine.

Zanimljivo je da je Günter još 2015. godine kod javnog bilježnika sastavio oporuku prema kojoj imovinu ostavlja udruzi za zaštitu životinja i općini u kojoj je živio. No nekoliko godina kasnije pojavljuje se nova oporuka prema kojoj je jedina nasljednica njegova njegovateljica.

Susanne je Güntera upoznala 2017. godine, kada je preko oglasa tražio maserku zbog problema s kralježnicom. S vremenom je, uz masažu, preuzela i brigu o kućanstvu, nakon što je dugogodišnja domaćica dobila otkaz jer se bunila zbog dolaska novih, njoj sumnjivih ljudi u kuću. Među njima je bio i Susanninin partner, opisan kao 'medicinar bez prakse' i organizator luksuznih zabava.

Poznanici su, prema navodima lista, upozoravali Hansa da mu se njegovateljica približila zbog novca, no on je tvrdio da je toga svjestan i da joj isplaćuje samo plaću. Unatoč tome, susjedi su kasnije primijetili da se sve češće žalio na lošu hranu i nered u stanu.

Istraga je otkrila i nevjerojatne detalje. Navodno je preko zatvorenika pronađen muškarac nadimka 'arhitekt', koji je izgledom i godinama podsjećao na Hansa Güntera. Taj je muškarac, tvrdi Krone, za 100.000 eura glumio milijunaša te je u studenom 2020. godine, uz Susanne i njezina partnera, otišao javnom bilježniku i potpisao oporuku. Kao identifikacijski dokument priložena je Günterova vozačka dozvola.

Samo dva i pol mjeseca kasnije Hans Günter je pronađen mrtav u svom krevetu. Njegovateljica je tvrdila da je u trenutku smrti bila u trgovini. Liječnici su, prema pisanju lista, bili iznenađeni jer je, unatoč kroničnim problemima, bio relativno dobrog općeg zdravlja.

Klupko se počelo odmotavati tek nakon što je zatvorenik, koji je navodno posudio novac za dvojnika, podnio tužbu jer mu iznos nikada nije vraćen. Grafološka analiza kasnije je pokazala da potpis na spornoj oporuci 'gotovo sigurno' nije Günterov.

Odvjetnica osumnjičene Susanne, Astrid Wagner, poručila je kako ne očekuje optužnicu za ubojstvo te da njezina klijentica negira krivnju. Naglasila je da se istraga temelji na izjavama, kako kaže, upitnih svjedoka i da treba pričekati nalaze obdukcije.

Unatoč tome, osumnjičena žena već je mjesecima u pritvoru, a austrijska javnost s napetošću čeka rezultate obdukcije koji bi mogli razotkriti je li riječ o jednoj od najbizarnijih kriminalnih priča posljednjih godina.