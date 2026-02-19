Kamion izgubio kontrolu i udario u ogradu, ozlijeđeno deset osoba, sedam vozila oštećeno
Tragedija u Čileu: Kamion s tekućim plinom eksplodirao, preminulo najmanje troje
Najmanje su tri osobe poginule kad se kamion koji je prevozio tekući plin zabio u ogradu i eksplodirao u glavnom gradu Čilea Santiagu, priopćile su vlasti u četvrtak.
Još 10 osoba je ozlijeđeno, rekle su vlasti.
Victor Vielma, šef policijskih snaga, rekao je na konferenciji za novinare da je kamion izgubio kontrolu i udario u zaštitnu ogradu, iz razloga koji se još istražuju.
Sedam manjih vozila također je stradalo u incidentu koji se dogodio na sjeveru Santiaga rano u četvrtak.
