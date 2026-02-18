Obavijesti

Užas u Kini: Zbog eksplozija u trgovini pirotehnike umrlo 12

Uzrok snažne detonacije u provinciji Hubei još nije poznat, a nesreće s petardama u toj zemlji nisu rijetkost

Dvanaest ljudi poginulo je u srijedu u eksploziji i požaru u trgovini pirotehnike u kineskoj provinciji Hubei, objavila je državna televizija CCTV.

Uzrok eksplozije još se istražuje.

Eksplozije povezane s pirotehnikom nisu rijetkost u Kini gdje su petarde uobičajene i nasumce se bacaju tijekom proslava kao što je Nova lunarna godina koja je počela u utorak.

U eksploziji u tvornici pirotehnike u susjednoj provinciji Hunan poginulo je u lipnju prošle godine devetero i ozlijeđeno 26 ljudi.

Neki kineski gradovi zabranili su pirotehniku radi sigurnosti i zaštite okoliša, ali se mjera smatra kontroverznom u zemlji u kojoj se vjeruje da petarde tjeraju zle duhove. 

