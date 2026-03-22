Na mjestu događaja policija provodi očevid radi utvrđivanja svih okolnosti
TEŠKA NESREĆA
Tragedija u Donjoj Zelini: Jedna osoba poginula u prometnoj...
Jedan čovjek je smrtno stradao u sudaru osobnog automobila i invalidskih kolica s motorom koji se dogodio u nedjelju u Donjoj Zelini. Policija je dojavu o prometnoj nesreći na Donjozelinskoj cesti zaprimila u 20.35 sati.
Na mjestu događaja policija provodi očevid radi utvrđivanja svih okolnosti. Od 20.45 sati državna cesta D-3 zatvorena je za sav promet, a policija vozače usmjerava na obilazne pravce.
