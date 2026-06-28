Tragedija u Francuskoj! Obitelji su gledale kako se zrakoplov srušio: 'Čuo se ogroman prasak'

Strašna zrakoplovna nesreća koja je u nedjelju ujutro odnijela 11 života potresla je Francusku. Posebno potresna okolnost jest da su padu zrakoplova svjedočili članovi obitelji i prijatelji poginulih, koji su se okupili kako bi zajedno obilježili poseban životni trenutak, prvi padobranski skok svojih najmilijih. Predsjednica departmana Meurthe-et-Moselle Chaynesse Khirouni tragediju je opisala kao iznimno bolan događaj.

- Posljedice su tragične i dramatične. Ovo je bolan trenutak. Obitelji i bliski ljudi žrtava bili su ondje zbog lijepog trenutka, jer je riječ bila o uvodnom padobranskom skoku. Ovo je teško i bolno - rekla je Khirouni.

Dodala je kako su lokalne vlasti uz obitelji poginulih te zahvalila svim hitnim službama koje sudjeluju u saniranju posljedica nesreće i pružanju psihološke pomoći.

Stanovnici Tomblainea, gdje se zrakoplov srušio nedugo nakon polijetanja, još su u šoku. Jedna mještanka za francuski list L'Est Républicain ispričala je da ju je iz kuće prenula snažna detonacija.

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Pokretanje videa... VIDEO Pao zrakoplov u Francuskoj | Video: 24sata/reuters

- Čula sam ogroman prasak, veliku eksploziju. Ponekad sam govorila da će jednog dana jedan zrakoplov pasti ovdje, ali mislila sam da će završiti u polju preko puta, a ne među kućama - rekla je.

Prema riječima regionalnog dužnosnika Yvesa Séguya, zrakoplov se srušio svega nekoliko trenutaka nakon polijetanja, u blizini aerodroma, iznad urbanog područja i nedaleko od trgovačkog centra.

- Da je pao samo nekoliko metara dalje, nesreća je mogla izazvati i kolateralne žrtve - upozorio je Séguy, istaknuvši da nitko od ljudi na tlu nije ozlijeđen.

Foto: Christian Hartmann

Što je uzrokovalo pad, utvrdit će istraga. Bivši predsjednik francuskog Ureda za istrage i analize sigurnosti civilnog zrakoplovstva (BEA) Jean-Paul Troadec rekao je kako istražitelji zasad razmatraju više mogućih scenarija.

- Zrakoplov se srušio nedugo nakon polijetanja. Uzrok bi mogao biti mehanički kvar, možda kvar motora, ali i neravnoteža u zrakoplovu. Nadam se da će istraga to moći utvrditi - izjavio je Troadec.

Dodao je kako će istražitelji analizirati komunikaciju s kontrolnim tornjem, radarske podatke, iskaze svjedoka te moguće videosnimke koje su putnici snimali tijekom leta. Provjerit će se i tehničko stanje zrakoplova te njegova dokumentacija o održavanju.

Tragediju je komentirao i François Pélissier, čelnik aerodroma Grand Nancy Tomblaine, s kojeg je zrakoplov poletio.

Foto: Christian Hartmann

- Ono što se jutros dogodilo apsolutna je tragedija. Naše su misli s obiteljima žrtava. Nekima od njih prvi padobranski skok bio je poklon - rekao je Pélissier.

Istraga o uzroku jedne od najtežih zrakoplovnih nesreća u Francuskoj posljednjih godina je u tijeku.