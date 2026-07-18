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DRAMA NA SJEVERU HRVATSKE

EKSKLUZIVNO Veterinar koji je spriječio katastrofu za 24sata: 'Nikada tako što nisam doživio'

Piše Luka Safundžić,
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EKSKLUZIVNO Veterinar koji je spriječio katastrofu za 24sata: 'Nikada tako što nisam doživio'
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
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Rekao sam im nemojte istovarivati svinje prije nego vidimo što je jer svinje nemaju oznake, rekao nam je veterinar....

Na izvanrednoj konferenciji za medije ministar David Vlajčić govorio je o ponovnom izbijanju afričke svinjske kuge. Rekao je da je u petak jedan veterinar iz veterinarske stanice Varaždin u mjestu Jalžabet spriječio iskrcaj 300 svinja i tako spriječio katastrofu.

- Došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, prešle su pola Hrvatske. Ne pričamo, dakle, o švercu dvije, tri svinje nekim kukuruzištem, stranputicom, ne pričamo o kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego o tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske nadomak velike farme od 3000 svinja pored Varaždina - kazao je ministar.

AFRIČKA SVINJSKA KUGA HARA Ministar Vlajčić: 'Zbog hrabrosti i odlučnosti tog veterinara izbjegnuta je katastrofa...'
Ministar Vlajčić: 'Zbog hrabrosti i odlučnosti tog veterinara izbjegnuta je katastrofa...'

Dodao je i da je odgovornošću jednog čovjeka možda izbjegnuta katastrofa. 

- Njegovom hrabrošću, odlučnošću i odgovornošću izbjegnuta je katastrofa i zato pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju svoj pojačan doprinos jer ilegalne aktivnosti moramo svi zajedno suzbijati. Ugroženo nam je cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a time i gospodarstvo Republike Hrvatske. Zato pozivam sve veterinare, proizvođače, lovce i sve sudionike sustava da dosljedno provode propisane mjere jer samo zajedničkim djelovanjem možemo zaštititi hrvatsko svinjogojstvo - rekao je Vlajčić.

A 24sata ekskluzivno otkrivaju tko je heroj veterinar... Evo što nam je imao za kazati o slučaju.

- Jučer sam radio na terenu u obližnjem selu. Zvali su me iz firme da pogledam tri kamiona jer išli na farmu koja se nalazi 100 metara od naše farme koja ima oko 3000 svinja - ispričao nam je veterinar Dario Ivaniš. 

Dodaje kako je i kada je došao na farmu zamolio vozače da mu daju papire od životinja koje su prevozili. 

- Pogledao sam u kamion i vidio da niti jedna svinja nema markicu. Rekao sam im nemojte istovarivati svinje prije nego vidimo što je jer svinje nemaju oznake. Odmah sam pozvao inspekciju na daljnje postupanje - govori nam Ivaniš i dodaje kako su registracije vozila bile iz Osječko-baranjske županije.

SAMO JUČER 12 NOVIH IZBIJANJA! Ministar Vlajčić: 'Situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj je vrlo ozbiljna...'
Ministar Vlajčić: 'Situacija s afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj je vrlo ozbiljna...'

- Vozači mi nisu ništa rekli, rekli su samo da su šoferi i da ništa ne znaju. Ovo me sve jako iznenadilo 34 godine radim u struci i nikada ovo nisam doživio. Od jučer razmišljam kako to netko može napraviti - govori nam šokirani veterinar. 

Istaknuo je i kada je došla inspekcija da su mu rekli da on više tamo ne mora biti. 

- Oni će napraviti istragu nakon koje će se znati detalji - zaključuje veterinar. Podsjetimo, ministar Vlajčić je rekao u subotu da je situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj vrlo ozbiljna. 

- S današnjim danom u Hrvatskoj je 89 izbijanja afričke svinjske kuge. Od toga broja je 44 slučaj u Osječko-baranjskoj županiji, a 45 u Virovitičko-podravskoj - otkrio je ministar. 

Dodao je kako je broj usmrćenih životinja, za sada, 2822.

- Samo jučer je bilo 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu je bilo 18 novih izbijanja. Trećina od broja 89, bila je u svega posljednjih nekoliko dana - rekao je ministar. 

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Komentari 19
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