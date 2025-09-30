Tragedija u Indoneziji: Urušila se škola dok su se djeca molila. Jedan učenik mrtav, 99 ranjenih

Urušila se školska zgrada u ponedjeljak u Indoneziji. Najmanje jedan učenik je poginuo, a 65 ih je ostalo zatrpano pod ruševinama. Spasioci dostavljaju kisik i vodu onima koji su ostali zarobljeni više od 12 sati, a očekuje se da će broj žrtava rasti. Priključila im se policija i vojska, koji su cijelu noć pretraživali ruševine. Dosad su uspeli spasiti osam učenika. Riječ je o islamskom internatu Al Khoziny u gradu Sidoarjo koji se urušio dok su se učenici molili. Uglavnom su to dječaci od sedmog do jedanaestog razreda, stari između 12 i 17 godina. Obitelj i prijatelji okupljaju se u blizini srušene škole kao i ispred bolnica nadajući se da će spasioci pronaći djecu živu.

- Dostavljamo kisik i vodu onima koji su još zarobljeni pod ruševinama i održavamo ih na životu dok naporno radimo na njihovu izvlačenju. Teške betonske ploče i ostali ruševine te nestabilni dijelovi zgrade ometali su napore potrage i spašavanja - rekao je Nanang Sigit, časnik potrage i spašavanja koji je vodio akciju, piše The Guardian. Glasnogovornik pokrajinske policije Jules Abraham Abast tvrdi kako su se učenici molili u zgradi koja je bila u procesu neovlaštenog proširenja.

Ozlijeđeno je ukupno 99 učenika. Mnogi od njih su zadobili ozljede glave i prijelome.

Učenice su se molile u drugoj zgradi i one su uspjele izbjeći tragediju.

Vlasti kažu kako slučaj istražuju.