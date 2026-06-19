Tragedija u Londona: U sudaru vlakova poginuo jedan putnik

Jedna je osoba poginula, a nekoliko je ozlijeđeno nakon sudara dva putnička vlaka u području Bedforda sjeverno od Londona u petak navečer, objavila je Britanska prometna policija proglasivši veliki incident. Policija je objavila da su njezini službenici na mjestu događaja i rade zajedno s policijom Bedfordshirea te s lokalnim vatrogasnim, spasilačkim i hitnim službama. U sudaru su sudjelovala dva vlaka željeznice East Midlands. Zamjenik načelnika policije Stuart Cundy rekao je da je u tijeku značajna reakcija hitnih službi. "Radimo ubrzano kako bismo utvrdili što se točno dogodilo i pružit ćemo daljnje informacije čim budemo u mogućnosti".

Two Passenger Trains Collide North of London; Major Incident Declared

pic.twitter.com/SoHTrCsTAF — NewsWire (@NewsWire_US) June 19, 2026

Vatrogasne i spasilačke ekipe Bedfordshirea nalaze se na mjestu nesreće južno od Bedforda, a služba je zamolila ljude da izbjegavaju to mjesto.

Zračne snimke posljedica prikazuju dva oštećena vlaka s većinom vagona na tračnicama, ali barem jedan je skrenuo s tračnica.

Snimke prikazuju dugi red vozila hitne pomoći na seoskoj cesti dok se hitne ekipe i putnici okupljaju na susjednom polju.

Čini se da je jedan od vlakova Luton Airport Express, a helikopteri hitne pomoći su na tlu.