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SLUŽBE NA TERENU

Tragedija u Londona: U sudaru vlakova poginuo jedan putnik

Piše HINA,
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Tragedija u Londona: U sudaru vlakova poginuo jedan putnik
Foto: Canva/Ilustracija

Veliki incident dogodio se u području Bedforda, sjeverno od Londona. Više osoba je ozlijeđeno, a na terenu su brojne hitne službe, uključujući i helikoptere hitne pomoći.

Jedna je osoba poginula, a nekoliko je ozlijeđeno nakon sudara dva putnička vlaka u području Bedforda sjeverno od Londona u petak navečer, objavila je Britanska prometna policija proglasivši veliki incident. Policija je objavila da su njezini službenici na mjestu događaja i rade zajedno s policijom Bedfordshirea te s lokalnim vatrogasnim, spasilačkim i hitnim službama. U sudaru su sudjelovala dva vlaka željeznice East Midlands. Zamjenik načelnika policije Stuart Cundy rekao je da je u tijeku značajna reakcija hitnih službi. "Radimo ubrzano kako bismo utvrdili što se točno dogodilo i pružit ćemo daljnje informacije čim budemo u mogućnosti".

Vatrogasne i spasilačke ekipe Bedfordshirea nalaze se na mjestu nesreće južno od Bedforda, a služba je zamolila ljude da izbjegavaju to mjesto.

Zračne snimke posljedica prikazuju dva oštećena vlaka s većinom vagona na tračnicama, ali barem jedan je skrenuo s tračnica.

PROMET OBUSTAVLJEN Sudar vlakova kod Londona: Na terenu Hitna, više je ozlijeđenih
Sudar vlakova kod Londona: Na terenu Hitna, više je ozlijeđenih

Snimke prikazuju dugi red vozila hitne pomoći na seoskoj cesti dok se hitne ekipe i putnici okupljaju na susjednom polju.

Čini se da je jedan od vlakova Luton Airport Express, a helikopteri hitne pomoći su na tlu.

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