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MAGYAR IZRAZIO SUĆUT

Tragedija u Mađarskoj: Minibus se zabio u kamion na autocesti, poginulo je sedmero ljudi...

Piše HINA,
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Tragedija u Mađarskoj: Minibus se zabio u kamion na autocesti, poginulo je sedmero ljudi...
Foto: screenshot/facebook

Minibus s devet putnika udario je u kamion koji je stajao u koloni zbog ranije nesreće na autocesti M1. Dvije osobe su ozlijeđene.

Sedam osoba poginulo je, a dvije su ozlijeđene u zapadnoj Mađarskoj u ranim jutarnjim satima u petak kada je minibus s devet putnika udario u kamion koji je stajao u prometu zaustavljenom zbog ranije nesreće na autocesti M1, rekla je policija. Nesreća blizu Gyora, 122 kilometra zapadno od Budimpešte, uslijedila je nakon ranije nesreće na istom području u kojoj je kamion udario u građevinsko vozilo, uzrokujući smrt jedne osobe i zastoj u prometu. Mađarski premijer Peter Magyar naveo je u objavi na Facebooku da su žrtve strani državljani. "Iskazujem iskrenu sućut obiteljima", rekao je.

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Magyar nije precizirao nacionalnost žrtava, a policija nije odmah odgovorila na pitanja agencije Reuters.

Policija je novinskom portalu 24.hu rekla da su sve žrtve bili muškarci, da je minibus imao moldavske registracijske tablice te da je kamion uključen u prvu nesreću također imao moldavske registracijske tablice.

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