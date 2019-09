Tragedija u moru kod Libije: Potonuo brod s više od 50 ljudi

Brod s više od 50 osoba potonuo je u libijskim teritorijalnim vodama, objavilo je u subotu Visoko povjereništvo Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) vijest o još jednoj nesreći plovila kojima migranti iz Afrike pokušavaju stići do Europe.

Točna lokacija nesreće nije precizirana, objavio je UNHCR na Twitteru.

🚨Happening now!

A boat carrying over 50 persons capsized off Libyan shores.

Rescuers on their way and UNHCR and partners ready to provide medical and humanitarian assistance upon disembarkation.