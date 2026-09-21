Kristina (27) Bentleyjem usmrtila ruskog poznatog poduzetnika pa pobjegla

Poznati ruski poduzetnik Denis Gorin poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u Moskvi, kada je na njegov motocikl BMW naletio luksuzni Bentley kojim je upravljala Kristina Borisova (27). Naime, Borisova je Bentleyjem oduzela prednost prolaska motociklu, a Gorin je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće, prije dolaska hitne pomoći.

Borisova je u sudaru prošla s lakšim ozljedama. Prema navodima ruskih medija i svjedoka, nakon nesreće izašla je iz autai pobjegla u obližnju sporednu ulicu. Policija ju je ubrzo pronašla i vratila na mjesto nesreće.

Резонансное ДТП в центре Москвы. Дочь высокопоставленного сотрудника Минэнерго Кристина(27) на Bentley Bentayga поворачивала с нарушением правил и подставила машину под мотоциклиста. Убитым оказался директор(43) инвесткомпании «ЭйЭмЭс». За Bentley числится 146 штрафов на ₽300тыс https://t.co/gDtXl8kq5m — Независимый взгляд (@zgldz) September 18, 2026

Na lokaciju su se navodno pojavili i njezini roditelji, dok je Bentley odvezen s mjesta događaja.

Iako je utvrđeno da u trenutku nesreće nije bila pod utjecajem alkohola, policija je tijekom istrage utvrdila da je i ranije imala problema s prometnim propisima. Vozačka dozvola već joj je bila oduzeta, a policiji je bila poznata i zbog navodnog prikrivanja registarskih oznaka na istom Bentleyju kako bi izbjegla prometne kazne.

Borisova je inače kći visokopozicioniranog zaposlenika ruskog Ministarstva energetike. Karijeru je započela kao model, a kasnije je radila kao menadžerica za organizaciju zabava i putovanja, njezini profili su se pojavljivali i na eskort stranicama. Prema pisanju ruskih medija, kretala se u krugovima istaknutih ruskih poslovnih ljudi i državnika.

Za praznike i rođendane, potpredsjednik ruskog naftnog diva Lukoila Sergej Pintus joj je slao luksuzne poklone. Posljednjih je godina bila omiljena među državnicima,a prema pisanju ruskih medija, viđala se s jednim aktualnim ministrom.

Zbog nesreće joj je određen istražni zatvor u trajanju od dva mjeseca, a prema navodima ruskih medija prijeti joj kazna zatvora do 12 godina.