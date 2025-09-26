Obavijesti

News

Komentari 0
DOK SU RADILI

Tragedija u Nigeriji! Urušio se rudnik zlata, strahuje se da je poginulo više od 100 ljudi

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Nigeriji! Urušio se rudnik zlata, strahuje se da je poginulo više od 100 ljudi
Foto: Florian Gaertner/DPA

Više od 100 rudara stradalo u urušavanju okna u Zamfari. Samo 15 spašeno, predstavnik Udruge rudara savezne države Zamfara, Muhammadu Isa, potvrdio je nesreću

Najmanje stotinu ljudi strahuje se mrtvima nakon urušavanja rudarskog okna u saveznoj državi Zamfara na sjeverozapadu Nigerije, javili su u petak preživjeli i lokalni stanovnici. Nesreća se dogodila u četvrtak na rudarskom nalazištu Kadauri u području Maru dok je više desetaka rudara radilo pod zemljom.

Spasilačke operacije nastavile su se i u petak. Prema riječima Sanusija Auwala, lokalnog stanovnika koji sudjeluje u akciji spašavanja, do sada je izvučeno najmanje 13 tijela, među njima i tijelo njegovog rođaka.

- Tijekom urušavanja unutra je bilo više od 100 rudara - rekao je Auwal za Reuters.

UŽAS Strava u Međimurju: Izazvao je sudar u kojem je poginula žena. Uhitili su ga. Objavili i detalje
Strava u Međimurju: Izazvao je sudar u kojem je poginula žena. Uhitili su ga. Objavili i detalje

Jedan od preživjelih, Isa Sani, ispričao je da je spašen s ozljedama i da se trenutno nalazi na liječenju.

- Imali smo sreće da nas izvuku žive. Od više od stotinu ljudi, spašeno je samo nas petnaest - kazao je.

Predstavnik Udruge rudara savezne države Zamfara, Muhammadu Isa, potvrdio je nesreću te dodao da su tijekom pokušaja spašavanja neki spasioci stradali od gušenja dok su pokušavali iskopati zatrpane rudare.

Policija savezne države Zamfara zasad se nije oglasila, a glasnogovornik Yazid Abubakar nije odgovarao na pozive i poruke.

Ilegalna eksploatacija zlata uobičajena je u Zamfari, gdje naoružane skupine često kontroliraju nalazišta, što pridonosi nasilju i čestim smrtonosnim nesrećama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!
POGLEDAJTE PREOBRAZBU

FOTO Plenković se 'otopio' u pet mjeseci: Evo kako je izgledao!

Andrej Plenković ove je godine prošao veliku transformaciju, što se jasno vidi na njegovim najnovijim fotografijama iz rujna – premijer je vidno mršaviji u odnosu na proljeće.
Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'
BRUTALNI NAPAD U NAŠICAMA

Shrvani roditelji mladića kojeg je pretukla maloljetna banda: 'Ostavili su ga na cesti u krvi...'

Dominik V. (24) bori se za život u osječkoj bolnici. Prije šest dana pretukla ga je skupina maloljetnika. Jedan je imao svega 15 godina. Udarali su ga rukama i nogama dok je ležao na podu. Roditelji žrtve u potpunom očaju
ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!
ZAVRŠIO U PRITVORU

ŠOKANTNA SNIMKA U Poreču je s oružjem zaustavljao aute. Čovjek dao gas i pregazio ga!

Od njega je oduzeto oružje D kategorije, namijenjeno za airsoft. Nad 40-godišnjakom se provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, priopćili su iz policije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025