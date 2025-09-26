Tragedija u Nigeriji! Urušio se rudnik zlata, strahuje se da je poginulo više od 100 ljudi

Najmanje stotinu ljudi strahuje se mrtvima nakon urušavanja rudarskog okna u saveznoj državi Zamfara na sjeverozapadu Nigerije, javili su u petak preživjeli i lokalni stanovnici. Nesreća se dogodila u četvrtak na rudarskom nalazištu Kadauri u području Maru dok je više desetaka rudara radilo pod zemljom.

Spasilačke operacije nastavile su se i u petak. Prema riječima Sanusija Auwala, lokalnog stanovnika koji sudjeluje u akciji spašavanja, do sada je izvučeno najmanje 13 tijela, među njima i tijelo njegovog rođaka.

- Tijekom urušavanja unutra je bilo više od 100 rudara - rekao je Auwal za Reuters.

Jedan od preživjelih, Isa Sani, ispričao je da je spašen s ozljedama i da se trenutno nalazi na liječenju.

- Imali smo sreće da nas izvuku žive. Od više od stotinu ljudi, spašeno je samo nas petnaest - kazao je.

Predstavnik Udruge rudara savezne države Zamfara, Muhammadu Isa, potvrdio je nesreću te dodao da su tijekom pokušaja spašavanja neki spasioci stradali od gušenja dok su pokušavali iskopati zatrpane rudare.

Policija savezne države Zamfara zasad se nije oglasila, a glasnogovornik Yazid Abubakar nije odgovarao na pozive i poruke.

Ilegalna eksploatacija zlata uobičajena je u Zamfari, gdje naoružane skupine često kontroliraju nalazišta, što pridonosi nasilju i čestim smrtonosnim nesrećama.