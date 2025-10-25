Stravična prometna nesreća u Njemačkoj: Troje poginulih, automobil završio u kanalu...

Troje ljudi poginulo je u subotu u teškoj prometnoj nesreći u blizini Braunschweiga, koji se nalazi u Donjoj Saskoj na sjeveru Njemačke. Automobil je s sletio s mosta u kanal...

Prema policijskom izvješću, troje poginulih bili su putnici u automobilu koji je prije nesreće vozio prevelikom brzinom te s desne strane pretekao nekoliko vozila, nakon čega se sudario s drugim automobilom i sletio u kanal. Dvoje putnika iz vozila s kojim se sudario također je ozlijeđeno, jedan ima teške ozljede, drugome se bore za život, piše Blick.de.

Foto: Christian Brahmann/DPA

Ukupno je, prema navodima policije, u nesreći sudjelovalo pet vozila.

Na terenu su intervenirali hitna pomoć, vatrogasci i spasilački helikopter. Na prvim snimkama s mjesta nesreće vidi se potpuno uništen crni automobil. Krov vozila gotovo je u potpunosti otkinut.

Foto: Benjamin Müller/DPA

Spasilačke službe osiguravale su mjesto nesreće te su bile angažirane i s čamcem...