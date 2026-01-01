Obavijesti

PETARDE KUĆNE IZRADE

Tragedija u Njemačkoj: Dvojica tinejdžera poginula prilikom rukovanja s pirotehnikom...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Dozvoljeno koristenje pirotehnike od 27.12.-1.1. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U razmaku od samo pola sata u Bielefeldu su se dogodila dva odvojena incidenta. Mladići su stradali nakon eksplozija pirotehničkih sredstava iz kućne izrade

Dvojica 18-godišnjaka poginula su u njemačkom gradu Bielefeldu nakon nesreće s pirotehnikom iz kućne proizvodnje, objavila je policija rano u četvrtak. 

U jednom od dva odvojena incidenta tinejdžer je poginuo na mjestu nesreće u okrugu Baumheide, prenosi agencija dpa. Zapalio je pirotehničko sredstvo u pješčaniku na igralištu, a ono mu je eksplodiralo pred licem, prenosi njemački medij Bild. 

OGROMNA ZAPLJENA Policija u Dubravi oduzela više od 28.000 komada pirotehnike, privedena su dvojica muškaraca
Policija u Dubravi oduzela više od 28.000 komada pirotehnike, privedena su dvojica muškaraca

Samo pola sata kasnije hitne službe pozvane su u okrug Brake gdje je drugi osamnaestogodišnjak zadobio teške ozljede glave od eksplozije te kasnije preminuo u bolnici.  

Policija nije otkrila o kakvoj se točno pirotehnici radi, no njemački mediji prenose da je bila riječ o sredstvima iz kućne proizvodnje. 

