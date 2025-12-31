Obavijesti

News

OGROMNA ZAPLJENA

Policija u Dubravi oduzela više od 28.000 komada pirotehnike, privedena su dvojica muškaraca

Piše HINA,
Foto: PU zagrebačka

Kod dvojice muškaraca u kućama i vozilima pronađene su tisuće komada pirotehničkih sredstava, obojica su prekršajno prijavljena

Zagrebačka policija pronašla je kod dvojice muškaraca na području gradske četvrti Dubrava ukupno više od 28 tisuća pirotehničkih sredstava u kućama i u vozilima, te im pirotehniku oduzela, a obojica su prekršajno prijavljeni, priopćeno je u srijedu iz Policijske uprave zagrebačke.

U sklopu operativne akcije „Mir i dobro 2025./2026.“ policijski službenici PU zagrebačke su u utorak, 30. prosinca, oko 17 sati u Konjšćinskoj ulici u Dubravi, uhitili 33-godišnjaka zbog sumnje da nedozvoljeno posjeduje pirotehnička sredstva.

Temeljem naredbe Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu pretražene su obiteljska kuća i druge prostorije 33-godišnjaka te je pronađeno i oduzeto ukupno 23.327 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1, F2, F3 i F4 i to: 820 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1;  20.804 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2;  244 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3 te 1459 komada pirotehničkih sredstava kategorije F4.

Nakon toga, istoga dana oko 17.40 sati u Derventskoj ulici na području Dubrave uočen je osobni automobil zagrebačkih registracija u kojemu je "vanjskih vizualnim pregledom uočena veća količina pirotehničkih sredstava", dodaje policija.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da osobni automobil i pirotehnika u njemu pripadaju prethodno uhićenom 33-godišnjaku, koji im je također dragovoljno predao ukupno 2.259 komada pirotehničkih sredstava raznih kategorija i to: 37 kutija u kojima se nalazi 976 komada  pirotehničkih sredstava; 105 kutija u kojima se nalazi 1240 komada pirotehničkih sredstava te tri paketa u kojima se nalaze 43 pirotehnička sredstva.

Navedena pirotehnička sredstva su oduzeta, a zbog počinjenih prekršaja  Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, protiv 33-godišnjeg muškarca je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Zagrebu, te je danas doveden na nadležni prekršajni sud u Zagrebu.

U utorak zbog posjedovanja veće količine pirotehnike u Dubravi priveden i 36-godišnjak

U utorak oko 18.30 sati policijski službenici su u Jasenovačkoj ulici u Dubravi  zatekli muškarca koji je u osobni automobil zagrebačkih registracija u njegovu vlasništvu, stavljao kutije s pirotehničkim sredstvima. Provjerom identiteta utvrđeno je kako je riječ o 36-godišnjaku koji im je dragovoljno predao tri kutije s ukupno 810 pirotehničkih sredstava kategorije F2.
 
Muškarac je uhićen te je u nastavku postupanja iz nadkrivenog prostora uz kuću na području Dubrave u njegovu vlasništvu dragovoljno predao: 50 kutija u kojima se nalazi ukupno 500 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1; 63 kutije u kojima se nalazi ukupno 1.577 komada pirotehničkih sredstava kategorija F2 te 12 kutija u kojima se nalazi ukupno 237 komada pirotehničkih sredstava kategorija F3.

Policijski službenici oduzeli su ukupno 3124 komada pirotehničkih sredstava, a zbog prekršaja  Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, protiv 36-togodišnjeg muškarca je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Zagrebu. Danas je doveden na nadležni prekršajni sud u Zagrebu, priopćila je PU zagrebačka.

